Прибыль пяти крупнейших банков РФ за 11 месяцев составила 1,1 трлн рублей

Совокупный финансовый результат пяти крупнейших российских банков по итогам 11 месяцев этого года составил 1,1 трлн рублей, следует из опубликованных банками отчетов.

Так, результат Сбербанка на 1 декабря достиг 758,9 млрд рублей (+22% год к году), ВТБ — 202,6 млрд, «Газпромбанка» — 26,8 млрд, «Россельхозбанка» — 5,2 млрд, «Альфа-Банка» — 89,8 млрд рублей.

В целом по банковскому сектору нетто-прибыль в январе—ноябре составила 1,28 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличившись в 1,5 раза. С прибылью 11-месячный отрезок завершило 356 кредитных организаций, а убыток (в совокупности 504 млрд рублей) получило 123 банка, или четверть участников рынка.