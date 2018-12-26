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Прибыль пяти крупнейших банков РФ за 11 месяцев составила 1,1 трлн рублей

19:06, 26.12.2018

Совокупный финансовый результат пяти крупнейших российских банков по итогам 11 месяцев этого года составил 1,1 трлн рублей, следует из опубликованных банками отчетов.

Так, результат Сбербанка на 1 декабря достиг 758,9 млрд рублей (+22% год к году), ВТБ — 202,6 млрд, «Газпромбанка» — 26,8 млрд, «Россельхозбанка» — 5,2 млрд, «Альфа-Банка» — 89,8 млрд рублей.

В целом по банковскому сектору нетто-прибыль в январе—ноябре составила 1,28 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличившись в 1,5 раза. С прибылью 11-месячный отрезок завершило 356 кредитных организаций, а убыток (в совокупности 504 млрд рублей) получило 123 банка, или четверть участников рынка.

ЭкономикаБанки
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