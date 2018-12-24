50 «баксов» за баррель: временная коррекция или новая реальность?

Почему обвалились цены на нефть и чем это грозит России

Вопреки новому соглашению ОПЕК+ цены на нефть на прошлой неделе упали ниже $50 за баррель. По мнению большинства экспертов, шансов на их восстановление до прежних высоких уровней не так уж много: 2019 год сулит снижение мирового спроса, а рост сланцевой добычи в США расшатывает и без того шаткий баланс на рынке. Что привело к обвалу нефтяных котировок и чем это грозит российской экономике — в материале «Реального времени».

ОПЕК+ не властна над рынком

Большая часть 2018 года прошла в условиях нефтяного ралли, но последний месяц года преподнес неприятный сюрприз. Восходящий тренд в одночасье сменился обратным, который, по мнению многих экспертов, может закрепиться надолго.

На прошлой неделе нефть несколько раз обновляла локальные минимумы. В понедельник нефтяные фьючерсы в Нью-Йорке впервые с октября 2017-го упали ниже $50 за баррель. К концу недели квартальное падение оценивалось как крупнейшее за последние четыре года. Аналитики даже стали проводить аналогии с предыдущим обвалом рынка в 2014 году — он тоже пришелся на последний квартал.

Нынешнее падение происходит всего через две недели после того, как ОПЕК+ договорилась сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (по условиям соглашения страны-участницы альянса урежут добычу на 800 тыс. баррелей, а партнеры ОПЕК — на 400 тыс. баррелей). Предполагалось, что решение альянса поддержит цены, однако позитива на рынке существенно не прибавилось.

Изначально спокойствие нарушали США, которые в этом году вывели сланцевую добычу на исторический максимум. На этом фоне рынок засомневался в том, что ОПЕК+ способна не допустить избытка предложения нефти (в течение года альянс несколько раз снижал прогноз мирового спроса на 2019-й).

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К этому добавились опасения надвигающейся глобальной рецессии, о которой в последнее время говорят все чаще. Поводом для этих опасений стало замедление экономики Китая, а также косвенный признак — кривая доходности американских казначейских облигаций (US Treasuries). Впервые с 2007 года доходность длинных выпусков облигаций стала ниже доходности коротких, некоторые экономисты считают это показателем приближения кризиса.

Коррекция на нефтяном рынке усилилась после ожидаемого, казалось бы, повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) до диапазона 2,25—2,50%.

«Во-первых, нефть торгуется в долларах, а значит, повышение ставок ФРС приводит к укреплению доллара и одновременно удешевлению сырьевых товаров. Во-вторых, инвесторы боятся, что слишком агрессивная монетарная политика может спровоцировать рецессию глобальной экономики, и в результате сильно ударить по спросу на сырьевые товары, включая нефть», — говорит Фелипе Де Ла Роса, портфельный управляющий по международным рынкам General Invest.



«$50 за баррель — средняя долгосрочная цена»

У аналитиков разные мнения по поводу того, как долго цены на нефть могут оставаться вблизи $50. Тем не менее мало кто верит в их скорое восстановление до прежних высоких уровней. «В краткосрочной перспективе цены будут под давлением на фоне дисбаланса на физическом рынке нефти», — считает Фелипе Де Ла Роса.

«Я не думаю, что члены ОПЕК и страны, присоединившиеся к соглашению, рассчитывали этой заморозкой вернуть цены к $80. Соглашение было направлено скорее на то, чтобы не допустить падения», — говорит замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Нынешнюю ситуацию он считает по большей части психологической реакцией на очередное повышение ставки ФРС и общую ситуацию на американском фондовом рынке. Если рост мировой экономики действительно замедлится, спрос на нефть снизится, и сбалансировать рынок будет труднее, чем предполагалось. С другой стороны, при текущих ценах существенно наращивать сланцевую добычу не получится. Вместе с сокращением добычи со стороны ОПЕК+ это может привести к дефициту предложения в 2019 году. «Я все-таки думаю, что в первой половине года должна быть восходящая коррекция», — добавляет Танурков.

«$50 за баррель — это средняя долгосрочная цена, как по мнению наших чиновников, так и по мнению многих зарубежных экспертов, — говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. — В рамках ОПЕК нет механизма контроля за сокращением квот, и рынок полагает, что обязательства не будут полностью исполнены».

Причин паниковать нет. Радоваться — тоже

Чем падение цен на нефть грозит России? По мнению Разуваева, пока серьезных поводов для беспокойства нет, поскольку бюджет сверстан исходя из еще более консервативного прогноза: «Просто ЦБ для Минфина купит меньше валюты».

За последние 6—8 лет сланцевая добыча в США более чем удвоилась. Поскольку она продолжает расти, давление будет сохраняться. Скорее всего, нас ждет достаточно продолжительный период низких цен, полагает Сергей Хестанов, советник генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике и доцент РАНХиГС.

«Пока цены остаются выше 43 долларов, большой проблемой это не является. С другой стороны, хорошо известно, что вслед за снижением цен на нефть обычно ослабевает рубль и тут же растет инфляция. Вероятнее всего, это приведет к некоторому торможению экономического роста, который у нас и так небольшой. Поэтому причин паниковать нет, но и радоваться тоже нечему», — говорит Хестанов.