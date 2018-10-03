США полностью прекратили поставки нефти в Китай

Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между двумя странами.

«Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. Раньше это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен» цитирует Reuters главу China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлина.



Факт прекращения поставок нефти из США в Китай также подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Как уточняет агенство, США начали поставки нефти в КНР в 2016 году.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин (10%) на товары из Китая в объеме $200 млрд.

