США полностью прекратили поставки нефти в Китай
Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между двумя странами.
«Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. Раньше это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен» цитирует Reuters главу China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлина.
Факт прекращения поставок нефти из США в Китай также подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.
Как уточняет агенство, США начали поставки нефти в КНР в 2016 году.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин (10%) на товары из Китая в объеме $200 млрд.
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