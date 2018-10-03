Новости общества

00:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

США полностью прекратили поставки нефти в Китай

23:57, 03.10.2018
США полностью прекратили поставки нефти в Китай
Фото: commons.wikimedia.org / Jayzel68

Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между двумя странами.

«Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. Раньше это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен» цитирует Reuters главу China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлина.

Факт прекращения поставок нефти из США в Китай также подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Как уточняет агенство, США начали поставки нефти в КНР в 2016 году.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин (10%) на товары из Китая в объеме $200 млрд.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты