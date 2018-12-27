«Когда число бедных увеличится в два раза, систему талонов придется вводить»

Экономические итоги и прогнозы от Сергея Хестанова. Часть 2

Ресурсов для поддержания нынешней экономической системы в России еще хватает, так что мы вряд ли увидим существенные (и необходимые) реформы в ближайшие годы, считает экономист Сергей Хестанов. А пока россиянам грозит введение продовольственных талонов, подорожание «всего, но не намного» и очередное увеличение пенсионного возраста. Об этом и многом другом — во второй части интервью эксперта «Реальному времени».

«Когда число бедных увеличится в два раза, придется вводить систему продовольственных талонов»

— Сергей Александрович, цена в 41 доллар за баррель нефти, заложенная в бюджет, — нормальная, продуманная?

— Это плод компромисса. В случае каких-то сложностей ничто не мешает властям подрезать военные расходы, и они опустят приемлемую цену нефти для того, чтобы хватило на госрасходы. Продолжительность снижения цены на нефть для российского бюджета ничем не ограничена, но есть два фактора, которые не позволят растянуть это дело. Во-первых, это ожидаемый мировой кризис, как Россия его переживет, непонятно. Второй фактор — это ощущения населения. По мере того, как затягивается нынешнее застойное состояние экономики, это начинает вызывать негатив у граждан. Давайте вспомним перестройку — отчего она случилась? От того, что у людей кончилось терпение! И я боюсь, что если низкие темпы роста затянутся надолго, терпение у людей тоже будет не бесконечным.

— А сейчас какие ощущения у населения?

— Тут вопрос не столько к экономистам, сколько к политологам, но я думаю, что постепенно настроения людей начинают смещаться от пресловутой геополитики к своему благосостоянию. Образно говоря, холодильник наносит ответный удар. У вас-то в Татарстане такие ощущения не так заметны, ибо вы регион благополучный, но в бедных регионах, скажем, Ивановской области, это сейчас видно отчетливо. Я напоминаю, что в нашей стране 19 миллионов человек живут за чертой бедности, и эта черта проведена у нас по доходам людей довольно сурово. И тут большой вопрос — как долго народ будет терпеть эту картину.

— Бюджет ближайших трех лет способен как-то снизить бедность?

— Теоретически это возможно, но решение получится очень тяжелым. И проблема тут даже не в деньгах — можно не построить пару атомных подводных лодок, и этих денег хватит, чтобы помочь бедным. Но проблема — как это сделать? Просто давать дополнительные деньги? Проблема в том, что если у государства денег не станет, остановиться в раздаче денег бедным оно уже не сможет, поэтому с этим нужно быть предельно осторожным. Думаю, что в правительстве этот вопрос прорабатывается, и, кстати, информация об этом время от времени просачивается в прессу. Помните, одно время обсуждалась тема введения продовольственных талонов? На моей памяти она трижды поднималась и спускалась на тормозах! Сам факт того, что эта идея просачивается в публичную плоскость, говорит о том, что правительство в качестве запасного варианта эту тему изучает, тестирует, отслеживает, но не решается вводить. Потому что если идею талонов введут, свернуть ее при дефицитном бюджете будет тяжело, если другого выхода не будет. Я думаю, что все-таки идея талонов для бедных наготове.

«Они, скорее всего, будут представлять собой банковскую карточку, но с ограничениями по покупкам, то есть нельзя будет купить алкоголь, предметы роскоши, ну и будут ограничения в разовой покупке». Фото Максима Платонова



— Как эти талоны могут выглядеть? Как в советские времена?

— Они, скорее всего, будут представлять собой банковскую карточку, но с ограничениями по покупкам, то есть нельзя будет купить алкоголь, предметы роскоши, ну и будут ограничения в разовой покупке.

Я думаю, что когда число бедных увеличится в два раза, систему продовольственных талонов придется вводить.

«Подорожает все, но не смертельно»

— А на повышение зарплат беднеющим людям рассчитывать не стоит?

— Время от времени бюджетникам повышают ее на какой-то мизерный процент, но все-таки тут чувствуется государственная осторожность. Вспомните 90-е годы и длительные задержки зарплат бюджетникам — с этой точки зрения государству лучше выплачивать меньше, но регулярно, чем, не дай бог, с задержкой.

— Зачем власти повысили НДС?

— Это своего рода страховка властей. Из всех налогов НДС — самый удобный с точки зрения администрирования, потому что от него почти невозможно уклониться и в бюджет он приносит много, примерно столько же, сколько приносят нефтяники и газовики. Повышение же других налогов принесет федеральному бюджету денег намного меньше.

— Центробанк недавно заявил, что в 2019 году заметным будет подорожание бензина, алкоголя, сигарет.

— Подорожает вообще все, но не смертельно: два процента — это все-таки не та цифра, от которой умирают. Но это говорит о том, что ничего хорошего она правительству не даст, потому что НДС — это мера непопулярная и явно тормозящая экономику, снижающая бизнес-активность. На повышение НДС решились, потому что поняли, что без этого не обойтись.

«Не секрет, что везде женщины живут дольше мужчин. Так как пенсионная реформа делается не от балды, а для того, чтобы снизить нагрузку на пенсионный фонд, кто мешал взять и уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин?» Фото Давида Казанского



«Нужно было повысить пенсионный возраст и мужчинам, и женщинам до 67 лет»

— Уходит ли понемногу из головы людей тема повышения пенсионного возраста?

— Человек же ко всему привыкает, поэтому и с этим решением через какое-то время наши люди свыкнутся. Конечно, государство в этой реформе сделало ряд грубых ошибок. Во-первых, для начала нужно было решительно менять пенсионную систему. Смотрите — во всех странах, пока человек не на пенсии, пенсионные взносы за него делает работодатель. Почему в России пенсию платят из взносов всех работающих — совершенно непонятно. У нас, конечно, есть ряд компаний и ведомств, где имеется мировая практика выплаты пенсий, но не везде. В основном россияне сбрасывают средства в «общий котел», а потом из этого котла платятся пенсии. Нормально? Нет.

Вторая проблема — население стареет. Да, такая проблема была и в мире, и в ряде стран повысили пенсионный возраст, но повысили тогда, когда там росла экономика, и нам нужно было его повышать также при росте экономики и благосостояния граждан, то есть в 2005 году. На фазе роста экономики такие неприятные вещи, как повышение пенсионного возраста, воспринимаются мягче! Да, пенсионный возраст нужно повышать — в этом никто не сомневается, но у нас в России выбрали для этого идеально плохой момент. Если экономика на подъеме, людям и работу легче найти, и настроение у народа лучше, а тут, когда ситуация не самая позитивная, взять и добавить такое…

Кроме того, не секрет, что везде женщины живут дольше мужчин. Так как пенсионная реформа делается не от балды, а для того, чтобы снизить нагрузку на пенсионный фонд, кто мешал взять и уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин? Во многих странах пенсионный возраст обоих полов одинаков. Уравнивание пенсионных возрастов дало бы больше пенсионному фонду, а возмущения вызвало бы меньше.

— Это повышение хоть что-то решило на ближайшие годы?



— Не решило оно ничего! Пройдет 5-7 лет и пенсионный возраст снова придется правительству повышать. Дыра-то в бюджете пенсионного фонда осталась, хотя стала чуть меньше. Это все напоминает отрезание собаке хвоста по частям, хотя я думаю, тут все гораздо хуже. Понятно, что это решение неприятное, тяжелое, и людям оно не нравится, но его нужно делать один раз, чтобы к нему никогда не возвращаться.

— А можно что-то подкорректировать в пенсионной системе на протяжении ближайших лет, если она не уйдет из гражданской и обывательской повестки?

— Можно, но любые корректировки уже вызывают недовольство людей. По идее, в 2018 году нужно было повысить пенсионный возраст и мужчинам, и женщинам до 67 лет, и никакой дыры в пенсионном фонде уже не было бы.

«У нефти большого потенциала роста нет — как на рынок вышла американская сланцевая нефть, стало понятно, что дорогой нефти в мире больше не будет». Фото Максима Платонова

«Нам нужно две вещи: увеличение эффективности сельхозпроизводства и принудительное развитие экспортных отраслей»

— Но корректировки вряд ли вызовут недовольство при возможном росте экономики — вы и сами это сказали.

— Но у нас нет на данный момент источника роста! У нефти большого потенциала роста нет — как на рынок вышла американская сланцевая нефть, стало понятно, что дорогой нефти в мире больше не будет. Напоминаю, что один из арабских шейхов сказал недавно, что 100 долларов за баррель мы не увидим больше никогда. И точка! Никаких драйверов для роста в России нет, значит придется правительству проводить реформы — сокращать госсектор, бороться с коррупцией не на словах, а на деле, снижать избыточное регулирование и налоговую нагрузку. А потом ждать, пока это даст эффект.

Как поднять экономику, на сегодняшний день, в общем-то, известно. Есть такая книга журналиста Джо Стадвелла «Как работает Азия», где описан экономический рост в трех успешных азиатских странах — в Японии, Южной Корее и Тайване, в тех странах, которые из довольно плохой экономической ситуации пришли к довольно хорошей. Да, страны эти разные, и они добились успеха в разное время, но их объединяло то, что лет 50—60 назад они не обладали никакими существенными природными ресурсами. Изначально они провели аграрную реформу — конфисковали землю у крупных землевладельцев и раздали по 3—5 га на семью. Вы замечали какая отдача у людей на собственных участках земли? Очень хорошая. И была поставлена цель — урожайность! Так вот, за счет урожайности была обеспечена занятость людей. Безработные начали работать на селе, и таким образом в этих странах был обеспечен избыток продовольствия, который хорошо продавался и продается на внешнем рынке.

Второе — финансово-промышленным группам в Южной Корее президентом Пак Чон Хи (в 1962—1979 гг., — прим. ред.) была поставлена абсолютно не рыночная задача: заняться машиностроением. Он построил в столице дворец, куда посадил для выполнения задач всех руководителей кланов промышленников. И причем президент очень жестко требовал исполнения приказов, он ввел понятие «экспортная дисциплина», то есть каждое предприятие должно было определенную часть своей продукции продать за рубеж. Почему? Он говорил, что внутри страны вы продадите любое г###о, но такой путь тупиковый — вам нужно мировое качество, поэтому в этом году вы обязаны продать столько-то, в следующем столько-то и т. д. И делайте, что хотите. Мало кто сейчас помнит, но первые автомобили Hyundai были очень низкого качества, их мало кто брал, и производитель продавал их ниже себестоимости. Но волей-неволей, так как план экспорта рос, нанимая иностранных специалистов, через два десятилетия, к середине 80-х годов, корейские автомобили завоевали мировую конкурентоспособность.

Поэтому и для эффективности российской экономики нужны два рецепта: увеличение эффективности сельхозпроизводства с целью поднять урожайность, чтобы получить источник экспортной выручки, и принудительное развитие экспортных отраслей. Взлеты азиатских стран это доказали.

— А у нас пока говорят о национальных проектах. Что способны дать эти 12 проектов с выделенными на их реализацию почти 6 триллионами рублей?

— Если национальные проекты и внесут какой-то вклад в экономику, то он будет достаточно скромным, поскольку нацпроекты — это всего лишь вспомогательный инструмент. Если мы хотим, чтобы рост нашей экономики не уступал среднемировому, нам нужно будет делать скучные и неприятные вещи — снижать коррупцию, дерегулировать экономику, обеспечивать верховенство права и защиту частной собственности. То, о чем либералы говорят нам еще с перестроечных времен. К сожалению, мы до сих пор об этом лишь говорим, а все страны, которые добились какого-то прогресса в экономике — и азиатские, и европейские — привели эти вещи в действие. Но пока ресурсов для поддержания нынешней системы хватает, мы вряд ли увидим какие-то существенные реформы в ближайшие годы.