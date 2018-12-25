Цена на нефть Brent упала ниже $51 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель. Последний раз стоимость Brent опускалась ниже 51 доллара в августе 2017 года.



Стоимость барреля нефти составила 50,46 долларов, при этом снижение составило 6,7% за сутки, свидетельствуют данные биржи ICE.

Нефть марки WTI подешевела до 42,46 за баррель. Ее стоимость впервые с лета 2017 года опустилась ниже 43 долларов.



Напомним, вопреки новому соглашению ОПЕК+ цены на нефть на прошлой неделе упали ниже $50 за баррель. По мнению большинства экспертов, шансов на их восстановление до прежних высоких уровней не так уж много. Что привело к обвалу нефтяных котировок и чем это грозит российской экономике — в материале «Реального времени».