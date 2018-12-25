Новости экономики

13:49 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Силуанов сообщил о проблемах с долларовыми расчетами из-за санкций

13:41, 25.12.2018
Силуанов сообщил о проблемах с долларовыми расчетами из-за санкций
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов/

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов рассказала, что около трети российских компаний сталкиваются с задержкой долларовых расчетов из-за действующих санкций США.

«Безусловно (бывают задержки в случаях с долларом, — прим. ред.). Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами — ред.) — можно, нельзя?» — сказал он.

По его словам, срок задержки иногда составляет месяц, пишет «РИА Новости».

«Очевидно, что сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях», — отметил первый вице-премьер.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что полностью отказываться от доллара в экономике страны нельзя, поскольку рубль сейчас является не самой стабильной и сильной валютой.

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок