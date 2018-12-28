ЦБ: в декабре инфляционные ожидания выросли до 10,2% из-за повышения НДС

Центробанк подсчитал, что в декабре инфляционные ожидания населения выросли с 9,8% до 10,2%.

Главной причиной роста стало повышение НДС с 18% до 20%, сообщает пресс-служба регулятора.

Население указывало в качестве причин роста своих инфляционных ожиданий как само повышение налога, так и активные публикации в СМИ о грядущем росте цен.

На краткосрочных инфляционных ожиданиях респондентов в декабре отразилась сезонность: 12% опрошенных прогнозируют рост цен перед Новым годом и повышение регулируемых тарифов с 1 января («всегда растут перед праздниками», «Новый год, большой спрос»).

В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС.