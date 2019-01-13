Гостеприимный Татарстан: новые авиарейсы, рекорды по турпотоку и заработки на ЧМ

Каким республика запомнила 2018 год в сфере туризма

Фото: Максим Платонов

2018 год запомнится Казани проведенным чемпионатом мира по футболу. Как и ожидалось, столь крупные соревнования привели к росту числа хостелов и гостиниц, открытию новых заведений на рынке общепита и долгожданному трехмиллионому туристу. Вместе с тем в минувшем году рынок туризма серьезно потряхивало — то и дело за рубежом из-за проблем туроператоров приходилось помогать татарстанцам. Подробнее об итогах года — в материале «Реального времени».

Удачный ЧМ по футболу

Для Татарстана 2018 год стал по-своему знаковым. Во многом благодаря тому, что Казань успешно приняла чемпионат мира по футболу. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 в России лучшим турниром в истории, а перед отъездом на финальный матч в Москву выкроил время и приехал в мэрию города лично поблагодарить местные власти за организацию соревнований, попутно назвав столицу республики одним из самых прекрасных городов мира.

Оценил по достоинству ЧМ по футболу в Казани и блогер Илья Варламов. В своем личном рейтинге среди всех городов, принимающих соревнования, он поставил столицу Татарстана на первое место — она набрала 25 из 30 возможных баллов. Оценивались стадион, работа полиции, благоустройство, аэропорт, фан-зона и общая атмосфера в городе.

Наследие ЧМ оказалось не таким масштабным, как наследие Универсиады — для соревнований была использована инфраструктура, построенная к 2013 году. Вместе с тем, хоть и не такие масштабные, но все-таки значимые плюсы чемпионат оставил. Летом в Казани высадили рекордное количество зеленых насаждений, оборудовали площадку у Центра семьи «Казан» под массовые мероприятия, благоустроили променад у «Татмедиа», который продолжает пользоваться популярностью у местных жителей. В преддверии ЧМ также была открыта после масштабной реконструкции набережная озера Кабан — ее, конечно, жители ждали не один год и дождались только к открытию соревнований.

Летом в Казани высадили рекордное количество зеленых насаждений, оборудовали площадку у Центра семьи «Казан» под массовые мероприятия, благоустроили променад у «Татмедиа». Фото Олега Тихонова



Особенно ждали чемпионат в сфере ресторанного и отельного бизнеса. Впоследствии в Госкомитете по туризму РТ посчитали, что в футбольный период болельщики оставили в республике 11,2 млрд рублей. Средний чек гостей составил 37 тыс. рублей. В Казань в основном приезжали на три дня, хотя отдельные фанаты и задерживались. Например, болельщик из Австралии провел в столице Татарстана ни много ни мало 24 дня.

Всего с Казанью во время ЧМ познакомились жители 36 стран мира. На каждом матче «Казань Арена» была заполнена в среднем на 98,9%, причем половина зрителей приехала из-за рубежа.

Средняя загрузка отелей на время соревнований поднялась до отметки в 81%, а 6 июля и вовсе составила 99%. Из продуктов питания больше всего фанаты выпили пива и съели треугольников. Вместе с тем заведения, которым повезло оказаться на пути следования болельщиков, в буквальном смысле не успевали подсчитывать выручку. В ресторане средний чек составил от 1 000 до 1 500 рублей, в кафе — от 300 до 500.

После ЧМ бизнес стал предупреждать, что в 2019 году может закрыться больше заведений, чем открыться — все из-за завышенных ожиданий от мундиаля. Но в Казани, как оказалось, ситуация довольно стабильная. Рынок общепита находится в ожидании предстоящего WorldSkills, на который приедут участники из 67 стран. При этом премиальный сегмент сократился в столице Татарстана уже в этом году — бизнес уходит в сторону более демократичных по ценнику заведений. Тем не менее опрошенные «Реальным временем» эксперты полагают, что в Казани число новых заведений будет в следующем году расти — во многом благодаря растущему интересу федеральных сетей.

Из продуктов питания больше всего фанаты выпили пива и съели треугольников. Фото Максима Платонова



Новые отели и высокая загрузка

На фоне ЧМ по футболу по всей России резко вверх поползли цифры по открытию новых хостелов. Казань по динамике оказалась на третьем месте — здесь появилось 32 новых бюджетных средства размещения, которые добавились в систему онлайн-бронирования, подсчитали в OneTwoTrip. Больше оказалось только у Москвы и Санкт-Петербурга.

Если говорить о крупных проектах, то Татарстан в этом году пополнился сразу двумя пятизвездочными отелями. В Болгаре открылся Kol Gali Resort&SPA, а в Казани Шамовская больница превратилась силами турецких инвесторов в люксовый Kazan Palace Hotel by Tasigo.

Судя по всему, в новогодние каникулы казанские отели недостатка в клиентах не ощущали. Столица Татарстана стала третьей по популярности на праздники после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным на 25 декабря, загрузка гостиниц в эти даты составила 84%, в пиковые — 92%.

Трехмиллионный турист и проблемный рынок

Ожидания по туристическому потоку в 2018 году оправдались сполна. Еще в начале ноября в Казани встретили трехмиллионного туриста, сделав из этого целое событие — для счастливицы из Москвы организовали очень теплый прием на 170 тыс. рублей.

Для жителей же Татарстана, любящих путешествия, прошедший год оказался полон сложностей. Летом клиенты «Волжских путешествий» не смогли отправиться в несколько речных круизов.

В июле «Натали Турс» испортил татарстанцам отдых на Кубе, Доминикане и в Мексике, а в декабре новостную повестку омрачила информация с китайского острова Хайнань, где из-за проблем туроператора «Жемчужная река» застряли 369 туристов из Казани.

В Казани туротрасли помогли многочисленные открывающиеся прямые рейсы по российским и зарубежным направлениям. Фото Максима Платонова

Тем не менее туристический рынок возникающие сложности не сломили. Ближе к Новому году казанские представители туротрасли говорили о хоть и не впечатляющей, но стабильной ситуации, а некоторые из сервисов по поиску и бронированию билетов и вовсе сообщали о значительном росте интереса к путешествиям из Татарстана. И это с учетом того, что на самом популярном массовом зимнем направлении — в Египет -чартерных рейсов так и не появилось.

В Казани туротрасли помогли многочисленные открывающиеся прямые рейсы по российским и зарубежным направлениям — в Батуми, Болонью, Минск, Пардубице, Тбилиси, Овду, Аланью, в киргизский город Ош, возобновились рейсы в Шарджу. По России из столицы республики стали летать самолеты в Тюмень, Омск и другие города, увеличилось количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

В итоге в 2018 году Казанский международный аэропорт, который после голосования назвали в честь Габдуллы Тукая, отметился собственным рекордом — пассажиропоток к началу декабря перевалил за 3 млн человек. Для сравнения — в 2017 году воздушной гаванью воспользовались 2,6 млн пассажиров.

Новости появились и на рынке железнодорожных перевозок. Прямые поезда из Казани стали ходить в Ташкент и Минск. Ожидается, что в 2019 году количество направлений, куда можно будет отправиться из Казани, только вырастет.