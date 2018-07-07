Президент FIFA Джанни Инфантино приехал в мэрию Казани

Президент FIFA Джанни Инфантино приехал на деловой понедельник в мэрию Казани, проводимый сегодня, в субботу, чтобы поблагодарить чиновников за Чемпионат мира. По-русски он сказал «спасибо большое».

По его словам, была проведена большая работа и нужно гордиться не только тем, что было сделано перед мундиалем, но тем, что делалось в последние годы.



Казань президент FIFA назвал одним из самых прекрасных городов мира и отметил уникальную культуру и взаимоотношения между людьми, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, накануне прошел последний матч чемпионата мира по футболу в Казани. Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала.