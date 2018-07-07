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Президент FIFA Джанни Инфантино приехал в мэрию Казани

09:55, 07.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Президент FIFA Джанни Инфантино приехал в мэрию Казани
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Президент FIFA Джанни Инфантино приехал на деловой понедельник в мэрию Казани, проводимый сегодня, в субботу, чтобы поблагодарить чиновников за Чемпионат мира. По-русски он сказал «спасибо большое».

По его словам, была проведена большая работа и нужно гордиться не только тем, что было сделано перед мундиалем, но тем, что делалось в последние годы.

Казань президент FIFA назвал одним из самых прекрасных городов мира и отметил уникальную культуру и взаимоотношения между людьми, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, накануне прошел последний матч чемпионата мира по футболу в Казани. Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала.

ОбществоВласть Татарстан
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