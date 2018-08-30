«Polymex Group продолжит инвестирование, стоимость работ реставрации Шамовской не важна»

Управляющий Kazan Palace Hotel by Tasigo о запуске пятизвездочного отеля в Шамовской больнице в эксклюзивном интервью «Реальному времени»

В Казани к долгожданному открытию готовится Шамовская больница, которая после реконструкции станет первым в республике пятизвездочным отелем Kazan Palace Hotel by Tasigo. Генеральный менеджер гостиницы Эргин Шарп (Ergin Sarp) в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказывает о планах по открытию музея, посвященного истории здания, и проектах в Казани, в которые еще готов вложиться инвестор.

«Бренд Tasigo Hotels принадлежит Polymex Group»



— Господин Шарп, если мы верно поняли, до завершения строительных работ в Kazan Palace Hotel by Tasigo остается около месяца. Когда он откроется и какой отель мы увидим?

— Kazan Palace Hotel by Tasigo примет своих первых гостей осенью 2018 года. У нас еще есть 1—1,5 месяца, это зависит от строительных работ, потому что мы хотим быть готовы на 100%. Как вы знаете, это исторический отель, ему почти 110 лет. Поэтому мы должны быть очень внимательны ко всему при подготовке отеля для наших гостей. Прежде всего, мы бы хотели показать наше уважение к зданию. И конечно, это культурное сокровище Татарстана и России.

Это первый по-настоящему пятизвездочный отель в Казани. Мы полностью обновили историческое здание. Гость — самый важный человек для нас, когда он приходит к нам в дом. Это традиции турецкого гостеприимства, которые мы хотим показать и продолжить.

Кроме того, у нас есть спа-комплекс площадью 800 кв. м, крытый бассейн, фитнес-центр, полностью оборудованный тренажерами. Будет турецкий хаммам, сауна и паровая баня.

В нашем отеле работает команда из международных гостиничных сетей. Мои коллеги будут помогать мне справляться и управлять им надлежащим образом. Другая команда, с которой мы работаем сейчас, — это Solutions Leisure Group.



Kazan Palace Hotel by Tasigo примет своих первых гостей осенью 2018 года



— Почему вы отказались от работы с Rixos и остановились на бренде Tasigo Hotels?

— Действительно, до этого велись переговоры с брендом Rixos, но сейчас отель открывается под нашим собственным брендом Tasigo, который будет обслуживать гостей на таком же высоком уровне. Бренд Tasigo Hotels принадлежит Polymex Group, и у него уже есть действующие отели в Эскишехире и Алачаты. Из текущих проектов могу назвать отель в Стамбуле. У нас также есть много культурных проектов в Турции — почти завершено строительство музея в Эскишехире, есть пара проектов в Голландии. Tasigo Hotels активно выходит на международный уровень.

— Какие заведения откроются в отеле?

— У нас откроется ночной клуб Lock, Stock & Barrel — этот бренд номер один в сфере развлечений в Дубае, и ресторан Asia Asia, который в основном будет предлагать паназиатскую кухню. Ресторан TOPAZ будет предлагать на завтрак шведский стол. Отдохнуть также можно будет в баре Palace («Палас») и зоне лаунжа Kazanda.

— Какие планы по использованию конференц-зала?

— Конференц-зал рассчитан на 550 человек. Он может трансформироваться в несколько залов по 150—200 человек. Кроме того, конференц-зал подойдет для свадеб до 350 человек. В основном здании отеля также есть две переговорные комнаты до 50 человек.

«У нас есть спа-комплекс площадью 800 кв. м, крытый бассейн, фитнес-центр, полностью оборудованный тренажерами. Будет турецкий хаммам, сауна и паровая баня»



«У нас был шанс открыться к мундиалю, но...»



— На кого ориентирован данный отель? Каким будет средний чек?

— Мы ожидаем, что нашими гостями станут, например, бизнесмены и иностранные туристы со всего света. Они насладятся нашими услугами и вместе с этим погрузятся в исторический колорит Казани.

О среднем чеке пока что говорить рано. На данный момент не столь важно, сколько мы заработаем, сейчас самым важным является надлежащим образом закончить этот проект. И я убежден в том, что это придаст дополнительную ценность для туризма Казани и Татарстана. Казань сейчас — один из самых популярных городов в России по туризму, спорту, деловому туризму, по уровню жизни и просто красивый город. И мы рады, что наш отель будет достойно принимать гостей самого высокого уровня, поддерживая в том числе имидж города. Очень важно приглашать иностранных путешественников и бизнесменов и показывать им пятизвездочный сервис. Конечно, это сопряжено с дополнительными расходами для гостя.

— Вы немного не успели к мундиалю. На какого туриста вы рассчитываете?

— Да, FIFA — одна из самых больших организаций. У нас был шанс открыться к мундиалю, но мы хотели быть готовы на 100%, поэтому отложили запуск отеля. В Казани много достопримечательностей, это очень старый и исторический город. Здесь вы с легкостью можете найти все религии. Это уникальный культурный центр. Я твердо убежден в том, что в Казани есть чем привлечь иностранных туристов, и поэтому мы не гнались за чемпионатом мира. Мы уверены, что в столице Татарстана есть уникальные исторические объекты, которые приведут нам многих бизнесменов.

Я твердо убежден в том, что в Казани есть чем привлечь иностранных туристов, и поэтому мы не гнались за чемпионатом мира. Мы уверены, что в столице Татарстана есть уникальные исторические объекты, которые приведут нам многих бизнесменов



— Насколько сложной была реставрация?

— Работы были сложными, но первоочередными по важности для нас. Во время строительства мы получили все одобрения от правительства Татарстана и до сих пор внимательно относимся к тому, что делаем в части реконструкции. Для того чтобы максимально сохранить историю здания, мы делаем музей — это небольшой дом рядом с отелем, где будут находиться фотографии здания в прошлом и настоящем, будут описаны история постройки и времена ее существования в качестве больницы, а также будет подробный фотоотчет по реставрации.

— Во сколько обошелся проект? За сколько лет планируете окупить вложения?

— Как я уже сказал, самым важным является закончить проект и придать дополнительную ценность туризму Татарстана. В следующем году мы планируем построить еще одно здание на 88 номеров. Оно будет находиться рядом, на территории, и соединяться переходом с основным зданием.

Наш отель принадлежит одной из крупнейших строительных компаний Турции Polymex Group. Она планирует продолжить инвестирование в Казань и в Татарстан. Стоимость работ не важна. Самым важным является уделить максимальное внимание реконструкции и будущему отелю. Конечно, это связано с дополнительными расходами.

Стоимость работ не важна. Самым важным является уделить максимальное внимание реконструкции и будущему отелю. Конечно, это связано с дополнительными расходами



«У Татарстана с такой сильной экономикой нет никаких проблем»



— Расскажите подробнее о заказчике строительства: что это за компания, чем она знаменита?

— Polymex Group была основана в 1995 году. За это время компания построила памятники, аэропорт, больницы. Сейчас группа совмещает свой архитектурный опыт со страстью к элегантности, эстетике и гостеприимству.

— Расскажите немного о себе?

— Я люблю то, что делаю, и являюсь профессионалом в сфере гостеприимства. За последние 15 лет я проработал во многих отелях: в России, Казахстане, Азербайджане, Ливии, Турции. С 2018 года я работаю с Tasigo Hotels в качестве генерального менеджера. Сейчас моей задачей и задачей моей команды является вовремя открыть отель в Казани.

До работы в Tasigo Hotels я работал в одном из лучших отелей Турции — Gloria Hotels, а до этого шесть лет был менеджером отеля в сети Rixos. Сейчас я очень горд быть частью Polymex Group и Tasigo Hotels. Это настоящий вызов для нас. Я твердо убежден в том, что моя команда будет поддерживать меня во время открытия и затем в процессе работы. Мы ценим работу с такой прекрасной командой.

Татарская и турецкая культуры очень похожи: кухня, люди похоже живут. Поэтому мы очень горды быть здесь, строить этот проект для Казани



— С какими сложностями столкнулись при реализации проекта в Татарстане? Что было самым трудным?

— Честно говоря, Татарстан является сильным регионом с сильной экономикой. Если я не ошибаюсь, Казань — один из крупнейших городов России, на третьем или четвертом месте, здесь живут 1,2 млн людей, в республике — 3,9 млн. Есть много достопримечательностей, музеев, известных за рубежом клубов, как «Рубин», УНИКС. Сейчас во всем мире экономический кризис, но у Татарстана с такой сильной экономикой нет никаких проблем. Есть много действующих инвестиционных проектов, с которыми мы ознакомились во время тура по городу. Инвесторы приезжают, они готовы вкладывать свои деньги в Казань, Татарстан. Как я уже сказал, у нас есть текущий проект, и когда мы закончим это здание, мы построим еще одно рядом, что тоже является инвестицией.

Кроме того, одним из важнейших моментов является тот факт, что татарская и турецкая культуры очень похожи: кухня, люди похоже живут. Поэтому мы очень горды быть здесь, строить этот проект для Казани.

— Не пугает ли вас перспектива ведения бизнеса в России? Насколько это сложно и в чем разница по сравнению с другими странами?

— Почему пугает? Россия — довольно сильная страна, с одной из крупнейших экономик мира. Поэтому мы не боимся. Сегодня турецкое и российское правительства находятся в хороших отношениях и наша компания продолжает инвестирование.