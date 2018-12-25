Татарстан вошел в топ-3 самых востребованных направлений РФ для путешествий в новогодние праздники

Татарстан вместе с Москвой и Санкт-Петербургом вошел в тройку наиболее востребованных направлений страны для путешествий с семьей и детьми в новогодние праздники.

По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, загрузка гостиниц в зимние каникулы составляет 84%, в пиковые даты — 92%. В среднем туристы бронируют отели на три ночи, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.