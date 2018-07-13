Президент ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим турниром в истории

Чемпионат мира по футболу 2018 года, проходящий в России, является лучшим турниром в истории. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.



«Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории, теперь я убежден в этом. Он действительно лучший! Благодарности заслуживают все те, кто работал вокруг поля. Отдельное спасибо России, русским людям, правительству, РФС, оргкомитету и, конечно же, президенту Владимиру Путину», — цитирует его RT.

Ранее Инфантино побывал на деловом понедельнике в мэрии Казани.