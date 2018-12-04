«На рынке легкая стагнация»: перед Новым годом у казанцев испортилось чемоданное настроение

У туроператоров «горят борта», клиенты уходят в онлайн, а турфирмы жалуются на спад продаж

Фото: Максим Платонов

Пока одни крупные сервисы фиксируют рост интереса к раннему бронированию на новогодние праздники из Казани, другие, напротив, отмечают спад. Опрошенные эксперты подтверждают негативную динамику — активности перед предстоящими январскими выходными участники туротрасли не видят, но надеются на декабрь. Куда казанцы собираются отправиться отмечать Новый год и почему Россия становится все популярнее — в материале «Реального времени»

Экономика туризму не помеха?

Курс валюты и стоимость топлива растут, на очереди — НДС, так что цены на авиабилеты также повышаются. Но неблагоприятные экономические показатели не мешают людям путешествовать, показывает статистика популярных онлайн-серверов по поиску и заказу туров. Например, по данным «Слетать.ру», спрос на раннее бронирование новогодних туров из Казани за год вырос на 34%. В топ зимних направлений все так же жаркие страны.

Спрос на путешествия в Таиланд, безусловного лидера, за год вырос с 20% до 26%, у немного отстающих от первого места ОАЭ — с 21% до 23%. Положительная динамика наблюдается практически по всем самым популярным направлениям. Поездки внутри страны, например, будучи пятыми по популярности, выросли с 4% до 7%. Из стран, которые стали интересовать татарстанских туристов в меньшей степени, сервис называет Индию (спрос на раннее бронирование с 9% упал до 7%), Вьетнам (с 10% до 6%), Чехию (с 8% до 3%) и Шри-Ланку (с 2% до 1%). В Египет (регулярным рейсом, открывшимся в этом году из Москвы до Каира) путешественники в этом году спешат не сильно — на него приходится всего 1% спроса. Впрочем, это объяснимо — чартерные программы к Красному морю пока так и не появились, поэтому фанатов этой страны отправляют до Израиля с трансфером до любимых курортов. Ценник соответствует заявленному пути — средняя стоимость по ранней брони на праздники составляет 149 175 рублей.

С ростом популярности раннего бронирования на Новый год растут и цены на путевки. В тот же Таиланд год назад тур на двоих из Казани на 7—10 ночей в среднем стоил 145 тысяч рублей. В этом же году цены подросли более чем на 30 тысяч — сейчас тайский отдых обойдется туристам примерно в 177 тысяч рублей. Аналогичная динамика наблюдается и с другими направлениями. В ОАЭ стоимость путевки поднялась за год со 110 тысяч рублей до 125 тысяч, в Турцию — с 79 до 91 тысячи рублей, в Индию — со 113 тысяч до 150 тысяч рублей.

А вот Россия за год стала только дешевле — теперь на новогодние праздники заранее можно забронировать тур за 65 тысяч рублей, хотя еще в 2017 году цена была почти 69 тысяч рублей. Из топ-10 на эти новогодние праздники, помимо российских направлений, туры подешевели разве что в Чехию — с почти 89 тысяч до 83,5 тысячи рублей.

В случае с индивидуальными путешествиями статистика также показывает, что Казань в этом году активнее собирается на отдых. По данным Aviasales, интерес к раннему новогоднему бронированию с вылетом из столицы республики вырос на 17%. Причем если спрос на заграничные направления остался на уровне прошлого года, то отечественные берега стали популярнее на 29%.

«Все это, конечно, благодаря открытию новых рейсов в Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Омск, Тюмень, Белгород, появилось больше рейсов в Москву и Петербург. Также финансовая стабильность привела к повышенному спросу и повышению среднего чека. Средний чек по России увеличился за год на 5%, до 7 554 руб., а на заграницу — на 16%, до 24 341 рубля, — комментирует ситуацию на рынке туриндустрии представитель Aviasales Юлия Домрачева.

За год популярные российские направления остались теми же — это Москва, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. Среди зарубежных сервис выделяет Тбилиси, Стамбул, Прагу, Дубай, Баку, Берлин и Милан.

Рост не у всех

Вместе с тем опрошенные «Реальным временем» участники рынка туриндустрии в Казани увеличение роста спроса не отмечают. Не исключено, что позитивная динамика может быть связана с постепенным уходом клиентов в онлайн-поиски туров.

Алена Суровцева, гендиректор компании Bars Tour, говорит, что с вылетами из Казани в этом году ситуация похожа на прошлый год. У них клиенты стали бронировать путевки заранее еще в сентябре, однако значительного роста спроса участник туротрасли не заметила и, напротив, привела примеры, когда туроператору не хватает путешественников, и это с учетом снижения цен.

— Мы общаемся со многими туроператорами. Например, у одного есть пакетные туры с 24—25 декабря во Вьетнам и Таиланд, борта «горят», рейсы не заполняются. Они вынуждены снижать, — отмечает Суровцева. По мнению собеседника издания, многие казанцы будут покупать туры впритык по срокам, ориентируясь на горящие предложения.

Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов также не подтверждает позитивную динамику сервисов.

— На рынке наблюдается легкая стагнация. Пока количество забронированных туров за рубеж по сравнению с прошлым годом, я бы сказал, местами даже недотягивает, — комментирует эксперт. Он прогнозирует, что в декабре она может улучшиться, но пока высокого спроса не наблюдает.

О спаде говорят и другие сервисы с онлайн-бронированием. В Momondo фиксируют падение спроса на авиабилеты из Казани с 20 декабря по 8 января на 26%, а доля запросов внутренних рейсов за год снизилась с 20% до 17%. В топ популярных направлений у сервиса — Россия, Чехия и Турция.

«В топ наиболее востребованных городов, как и в прошлом году, первое место принадлежит Праге. Столица Чехии потеряла 12% запросов из столицы Татарстана. На втором месте — Стамбул (+4%), поднявшийся с третьей строчки, а на третьем — Тбилиси. Спрос на главный город Грузии не изменился с прошлого года, однако направление поднялось в топе», — говорит представитель туристического метапоиска Ирина Рябовол.

Снижение туристической активности из Казани зафиксировал и сервис путешествий Туту.ру. По их данным, с 25 декабря по 8 января по предварительным продажам спрос упал на 29% на российские направления и на 6% — за рубеж. «Возможно, это связано с глубиной бронирования в этом году: люди не готовы покупать билеты заранее, как в прошлом году. Ситуация может измениться ближе к празднику», — объясняют в Туту.ру.

86% из тех, кто уже купил билеты на праздники, отправятся путешествовать в российские города. А вот если год назад заграницу выбирали 9% клиентов сервиса, то в этом году их стало уже 14%. И это при росте среднего чека на перелет — по России авиабилеты в обе стороны в среднем выросли в цене на 13% — с 10 082 до 11 419 рублей. В случае с заграницей, несмотря на кусачий курс валют, цены, напротив, снизились на 9% — с 27 824 рублей до 25 221 рубля. Самые популярные российские направления у сервиса совпадают с данными его конкурентов. В топ из Казани — перелеты в Москву, Санкт-Петербруг, Краснодар и Минеральные Воды, при этом интерес к двум столицам потихоньку снижается, люди начинают исследовать другие города.

Поезд подорожал, но все равно стал доступнее

Данных по спросу билетов на поезда Туту.ру не представил, зато проанализировал, куда собираются ехать по железной дороге казанцы на новогодние праздники. Первое место, конечно, остается за Москвой (59%). А вот второе неожиданно занял Екатеринбург, потеснив Санкт-Петербург. И на этот вид транспорта билеты за год выросли в цене. Если в столицу, например, ценник вырос всего на 3%, то в два других популярных города — на 13%.

В целом если сейчас зайти на сайт РЖД, то можно приятно удивиться. Обычно в конце декабря билетов в Москву уже практически не остается, а остатки достигают баснословных цен. Однако сейчас из Казани в столицу есть вполне доступные билеты в плацкарте на конец месяца, а для желающих встретить Новый год в поезде — еще дешевле.