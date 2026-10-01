Режим беспилотной опасности введен в двух соседних с Татарстаном регионах
Ограничения действуют в Самарской и Ульяновской областях
В двух соседних с Татарстаном регионах ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены в Самарской и Ульяновской областях. Самарский губернатор Вячеслав Федорищев в своих аккаунтах в соцсетях предупредил жителей региона об опасности.
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