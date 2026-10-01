Новости происшествий

19:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Режим беспилотной опасности введен в двух соседних с Татарстаном регионах

11:43, 01.10.2026

Ограничения действуют в Самарской и Ульяновской областях

В двух соседних с Татарстаном регионах ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены в Самарской и Ульяновской областях. Самарский губернатор Вячеслав Федорищев в своих аккаунтах в соцсетях предупредил жителей региона об опасности.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также