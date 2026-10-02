На станции метро «Дубравная» в Казани отключились высоковольтные линии

На месте работают сотрудники энергохозяйства метрополитена, они устраняют неполадки

Фото: Динар Фатыхов

На станции «Дубравная» в Казани произошло отключение высоковольтных питающих линий городских сетей. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Поезда следуют по графику, нарушений движения нет. На месте работают сотрудники энергохозяйства метрополитена, они устраняют неполадки. В ближайшее время освещение будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Казани на два года ограничат движение по улице Фучика из-за строительства второго участка метрополитена.

Алсу Сабирзанова