К атакам на пляж в Геленджике и Нижнекамск причастны Иващенко* и Бровди*

Об этом сообщили в Следственном комитете

К атакам на пляж в Геленджике и Нижнекамск причастны начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Иващенко* и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Бровди*. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает ТАСС.

Напомним, 10 августа Татарстан пережил массированный налет вражеских дронов. Главной целью ударных дронов ВСУ стал Нижнекамск, где под удар попали производственные объекты и жилые кварталы. В результате удара погибли 13 человек, более 40 пострадали.

Также за неделю до этого противник целенаправленно нанес удар по пляжу в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще 47 человек получили ранения.

Алсу Сабирзанова