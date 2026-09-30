Самолет, подавший сигнал о захвате, приземлился в Саудовской Аравии

Причиной инцидента стала драка между пилотами

Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив и подавший сигнал о возможном захвате, приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По данным 12-го канала израильского телевидения, причиной инцидента стала драка между пилотами. Самолет подал сперва код 7 700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации, а затем код 7 500, сообщающий о захвате борта. После этого связь с лайнером была потеряна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По сведениям телеканала, первоначальная версия угона теперь исключается, хотя обстоятельства случившегося уточняются.

На борту находилось около 180 пассажиров. Посадка в Израиле самолету была запрещена. Данные Flightradar24 показывают, что лайнер достиг границ Иордании, развернулся и взял курс на Табук, где в итоге и приземлился. На перехват были отправлены военные истребители.

Зульфат Шафигуллин