Как юрист заклятого «друга» Швецовых 26 млн за месяц заработал

Опубликовано открытое письмо адвоката семьи бывшего вице-премьера РТ с обвинениями в адрес потерпевшего директора ПАО «ПАК» и руководства Следкома

Фото: Ирина Плотникова

Почему уголовное дело Швецовых «переехало» в четвертый, экономический отдел Следкома по РТ, что связывает потерпевшего директора ПАО «ПАК» Марата Исламова с руководителем второго отдела Следкома, и почему защита считает ход следствия необъективным. С обвинениями в адрес силовиков регионального управления СК выступил в открытом письме московский адвокат Вадим Лебедев, представляющий интересы обвиняемой дочери бывшего вице-премьера РТ Эллины Шайер. В Следкоме РТ в разговоре с «Реальным временем» назвали претензии защиты необоснованными.

Защита заявила о родстве потерпевшего со следователем

Ссылка на текст открытого письма адвоката опубликована на сайте АО «Авангард» — семейного предприятия Швецовых. На 12 страницах Вадим Лебедев излагает доводы в пользу несостоятельности версии следствия по ряду эпизодов дела Швецовых. По мнению защитника, из этой семьи татарстанские силовики сделали этакую Коза Ностру, заявив о причастности к хищениям и превышению полномочий бывшего вице-премьера РТ и экс-заместителя главы департамента строительства Москвы Владимира Швецова, а также его сына Владимира и замужнюю дочь Эллину.

Для начала остановимся на аргументах защиты, которые ранее не звучали. В своем письме Лебедев обвинил руководство Следкома в нарушении конфликта интересов. "… Почему система активно принялась защищать коммерческие интересы отдельно взятого гражданина Исламова М.А., выгораживать его от привлечения к уголовной ответственности?.. Все дела расследовались в одном следственном подразделении – во втором следственном отделе под руководством Адиатуллина Р.И. <...> Оказалось все до банальности просто. Исламов М.А. является родственником Адиатуллина Р.И. Родная сестра матери Исламова – Насибуллина, имеет сына, который женат на родной сестре Адиатуллина. Согласно ст.61 УПК РФ следователь не имеет право участвовать в деле, если одним из участников является его родственник. И не важно какой «дальности» родственник… А в соответствии с Федеральным Законом «О Следственном Комитете РФ» Адиатуллин Р.И. обязан был поставить свое руководство в известность о наличии конфликта интересов. В противном случае закон обязывает уволить его с формулировкой «за отсутствием доверия». Несмотря на все риски Адиатуллин активно возбуждал и расследовал дела в интересах Исламова", — утверждает автор открытого письма.

Забегая вперед, отметим, в Следкоме по РТ корреспондента «Реального времени» заверили — Адиатуллин даже не был знаком с Исламовым. Напомним, директор ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марат Исламов стал потерпевшим по первому возбужденному против Швецовых дела о хищении 60 млн рублей за освобождение из-под залога имущества «ПАКа» и ключевым свидетелем по другим эпизодам. Ранее он был другом семьи бывшего вице-премьера Татарстана.

Ходатайства защиты об отводе руководителя и всех сотрудников данного следственного отдела удовлетворены не были. Поэтому этот вопрос был поднят адвокатом и его клиенткой Эллиной Шайер 20 июня этого года на приеме у главы Следкома РТ Павла Николаева. «Нам показалось, что эта информация вызвала у Николаева большое удивление. В соответствии с законом данные обстоятельства исключают возможность участия Адиатуллина в расследовании дела», — пишет Лебедев, впрочем далее сообщает: «Примерно через неделю после приема мы получили от Николаева П.М. ответ, в котором сообщается, что обсуждение вопроса об отводе Адиатуллина является неактуальным, так как до рассмотрения моей жалобы принято постановление об изъятии дела из второго отдела и передачи его для дальнейшего расследования в четвертый отдел».

Как выяснило «Реальное время», действительно 18 июня замглавы Следкома РТ Владимир Циома подписал постановления о передаче дела в четвертый отдел, как профильный при расследованию особо важных дел в сфере экономики, и о создании следственной группы, в которую вошли один сотрудник четвертого отдела и три следователя второго отдела, продолжившие работу по делу Швецовых. Последнее разрослось уже до семи эпизодов, включая усматриваемые следствием хищение 60 млн у «ПАКа», увод активов «ПАК-Инвеста» в 30 млн рублей, хищение субсидий в 4,5 млн рублей на поддержку молодых специалистов сельского хозяйства через АО «Авангард» и несколько эпизодов по налоговым аферам. Вадим Лебедев в своем письме детально прошелся почти по каждому, утверждая, что во всех так или иначе фигурирует все тот же Исламов, а также встречаются недобросовестные экс-работники полиции Челнов.

После передачи дела ходатайства о продлении домашнего ареста Швецову-младшему стал рассматривать уже не Советский, а Приволжский райсуд Казани, ведь именно в этом районе базируется четвертый отдел Следкома по РТ. Очередное заседание по продлению меры пресечения состоится сегодня. Срок следствия продлен до 9 октября.

«Мальчик на 15%»

Личности потерпевшего защитник обвиняемой уделил немало внимания, утверждая, что некоторые деяния Исламова стоит оценить с точки зрения Уголовного кодекса. Свежий пример — история документально подтвержденной сделки между молодым юристом Павлом Поповым и директором ПАО «ПАК» Маратом Исламовым, в результате которой юноша за риэлторские и юридические услуги должен был получить 15% от покупной цены имущества «ПАКа» с балансовой стоимостью 200 млн рублей! Имущество ушло ОАО «РИАТ» за 171,9 млн по договору от 1 ноября 2017 года, а в 2018-м Попов пошел в Третейский суд, требуя свои 15% в размере 25,8 млн рублей! Ответчик из «ПАКа» не возражал, но и платить юристу сверх выданного на бумаге аванса в 1,3 млн рублей, так что в январе 2018 года Попов обратился в Арбитражный суд РТ за листом о принудительном исполнении решения Третейского суда. А Швецовы, утверждающие, что имеют законное право на долю в «ПАКе», об этом узнали.

В разговоре с журналистом «Реального времени» защитник Шайер пояснил — войти в арбитражное дело в качестве третьих лиц Швецовым не удалось, однако поднятая ими тревога помогла привлечь внимание других влиятельных органов. Так, суд учел позицию Росфинмониторинга, сотрудники которого пришли к выводу — третейский судья adhoc Эйдельман не проверил доказательства наличия или отсутствия фактических отношений по сделке ПАО с Поповым.

Последний зарегистрировался в качестве ИП лишь за 2 месяца до сделки на 26 млн, причем по мнению финансовых «чекистов» он фактически не мог исполнить обязательства в части поиска лиц, заинтересованных в покупке имущества ПАКа, поскольку на тот момент покупатель уже был определен. Анализ показал, что максимум 29 мая 2017 года (то есть на четвертый день после заключения договора с юристом) ПАО «ПАК» уже знало о наличии покупателя на свои объекты, поскольку именно тогда заключило договор с компанией-регистратором на услуги по подсчету голосов на общем собрании акционеров ПАО, повестка которого с ключевым вопросом по сделке купли-продажи была опубликована 30 мая 2017 года. В тот же срок а адрес будущего покупателя ОАО «РИАТ» была направлена публичная оферта, — говорится в решении АС РТ по делу А65-1669/2018. Более того, в договоре с Поповым специалисты нашли услуги, уже оказанные ПАКу иными организациями, и сделали вывод, что их включение в договор может расцениваться как злоупотребление сторон третейского разбирательства и ведет к неосновательному обогащению юриста.

Более того, Росфинмониторинг установил, что на момент сделки продаваемые объекты были единственным активом «ПАКа» и целью их реализации было погашение долгов перед всеми кредиторами, в списках которых Попов не значился. И по какой причине ему вдруг назначили вознаграждение в 15% третейский судья не выяснял.

В ходе арбитражной проверки обоснованности третейского решения претендовавший на 26 млн направил ходатайство о полном отказе от заявления. Участвовавший в деле в качестве заинтересованного лица предстввитель прокуратуры РТ возражал и просил не принимать отказ, полагая, что сомнительное третейское решение может быть исполнено в добровольном порядке, что может привести к нарушению прав кредиторов и неопределенного круга лиц. Арбитражный суд РТ с этим согласился и, рассмотрев дело по существу, усмотрел признаки притворной сделки и отказал Попову в выдаче исполнительного листа.

В своем открытом письме адвокат Лебедев утверждает, что его клиентке Исламов предлагал заключить схожий фиктивный договор, чтобы обосновать перечисление ее доли в 60 млн рублей от продажи имущества «ПАКа». По мнению защитника, договор Исламова и Попова мог быть оформлен задним числом, чтобы потом либо взыскать с предприятия фиктивную задолженность и поделить ее, либо контролировать процедуру будущего банкротства. В разговоре с «Реальным временем» Лебедев сообщил — по истории с «мальчиком на 15%» сейчас проводится прокурорская проверка.

«Небольшая справка. Попов П.А. является юристом у Исламова, и сидит с ним в одном кабинете, ведет все его дела, что можно с легкостью проследить по судебным актам. Попов получает от Исламова зарплату, а точнее, насколько нам известно, уже длительное время не получает ввиду отсутствия у Исламова средств, — повествует в своем обращении Лебедев. — У нас есть понимание, что Попов вынужден был согласиться на требования Исламова поучаствовать в этой афере. И возможно у этого молодого человека не хватило силы воли отказать шефу. Но наша сторона будет добиваться привлечения к ответственности всех причастных к мошенничеству лиц, мальчик уже взрослый и должен отвечать за свои поступки. Пожелаем ему разумно оценить свои перспективы и пойти на сотрудничество со следствием. Не исключаю, что это позволит ему избежать уголовной ответственности..."

Версия защиты: Как Исламов реестр «прятал»

«По мнению следствия, моя подзащитная совместно со своим родным братом Швецовым В.В. якобы похитили 60 млн. рублей у ПАО «ПАК», генеральным директором которого является Исламов М.А. Однако, указанные 60 млн рублей на самом деле принадлежали Шайер Э.В. и являлись долей ее семьи от проданного имущества ПАО «ПАК» и возмещение части понесенных ею затрат на выкуп имущества из залога», — считает адвокат Вадим Лебедев, аргументируя:

«В 2006г. «АкБарс Банк» предоставил кредит АО «Авангард». В залог был предоставлен имущественный комплекс, принадлежащий ПАО «ПАК». Основным владельцем ПАО «ПАК» с пакетом 91 % акций является ЗАО «ФК Дорстройинвест» (далее — ЗАО «ФК ДСИ»). Компанией ЗАО «ФК ДСИ» совместно владеют Латыпова В.М. (сестра жены Швецова-старшего — ред.) 49 % акций и Исламов — 51% акций. Таким образом, через совместное владение акциями ЗАО «ФК ДСИ» семья Швецовых совместно с Исламовым владели имуществом ПАО «ПАК». В 2015 году задолженность АО «Авангард» по кредиту за счет личных средств Швецовых была выкуплена у банка «АкБарс». Выкупная стоимость составила 40.144.657,53 рубля. Исламов в выкупе участия не принимал.

Осенью 2017 года произошла продажа имущественного комплекса ПАО «ПАК». По договоренности с Исламовым, который на тот момент являлся гендиректором ПАО «ПАК», семья Швецовых должна была получить от продажи свою долю, которую стороны оценили в сумму 60 млн. рублей. Однако Исламов посчитал, что можно эти 60 млн рублей не отдавать и написал заявление о том, что у него похищают эти деньги».

Адвокат отмечает — после возбуждения дела на очной ставке с Шайер Исламов признал, что Швецовы имеют непосредственное отношение к имуществу ПАО «ПАК», но «кто является акционером ЗАО «ФК ДСИ» признаваться отказался, якобы подзабыл». Ранее защита уже рассказывала, что в результате допэмиссии акций «с апреля по июнь 2017 года Исламов и его семья завладели акциями ПАО «ПАК» в количестве около 65%, которые ранее принадлежали совместной компании ЗАО «ФК ДСИ», но на счет ЗАО «ФК ДСИ» денежные средства от продажи акций не поступили». «Стоимость похищенных, по нашему мнению, акций составила не менее 100 млн рублей», — информирует адвокат.

«С момента учреждения бессменным генеральным директором ЗАО «ФК ДСИ» являлся Исламов, под контролем которого постоянно находился реестр акционеров Общества. У нас возникли подозрения, что с реестром акционеров начнутся проблемы. Мы подозревали, что Исламов мог что-то с реестром намудрить, — продолжает защитник. — На очной ставке с Шайер Э.В. Исламов заявил, что он не знает где находится реестр акционеров. После этого мы неоднократно письменно и устно требовали от следствия обязать Исламова предоставить реестр акционеров ЗАО «ФК ДСИ». А в ответ каждый раз слышали, что реестр-таки существует и вероятно он имеется у следствия, но показывать его нам отказывались. <...> Появились подозрения, что реестр скорее всего сфальсифицирован и в качестве акционеров Швецовы (Латыпова) не значатся. А следствие скрывает от нас реестр для того, чтобы мы не могли определить каким образом он сфальсифицирован, и не смогли заявить мотивированное ходатайство о проведении экспертизы».

Только в июне 2018 года у защиты, по словам автора письма, появилась информация: 30 января 2018 года, то есть вскоре после очной ставки с Шайер Исламов заключил договор с ООО «Оборонрегистр» на ведение реестра, хотя обязывал Исламова передать реестр независимому регистратору еще в сентябре 2014 года". По мнению защиты, после спешной передачи Латыповой в реестре уже не оказалось, о чем «Оборонрегистр» и сообщил по запросу Следкома. Впрочем, в ЕГРЮЛ и в других документах Латыпова указана как акционер и учредитель ЗАО «ФК ДСИ», свои акции она никому не продавала, и надлежащая проверка, считает адвокат Вадим Лебедев должна закончиться прекращением преследования Швецовых и привлечением к ответственности Исламова.

Источник в Следкоме: «Никакого конфликта интересов не было»

В Следкоме по РТ на запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать открытое письмо защитника Швецовых ответили — официальная позиция органа следствия будет отражена в итоговом процессуальном документе по делу. В то же время информированный источник в Следкоме согласился прокомментировать некоторые обвинения защиты:

«По вопросу о реестре и акциях Швецовы пытаются ввести общественность в заблуждение. Даже если их родственница является учредителем или акционером ЗАО „ФК “ДорСтройИнвест» (которое в свою очередь владеет 91% доли ПАО «ПАК»), это не дает им права требовать денежные средства от продажи имущества ПАО «ПАК» в размере 60 млн рублей. Если организация заработала достаточно, чтобы разделить средства перед акционерами, решение об этом принимается общим собранием в конце года. А учитывая количество долгов ПАО «ПАК», в том числе перед государством, полагаем, что это изначально мошенническая схема. К тому же доля в «ДСИ» сама по себе не дает право претендовать на имущество другой организации.

Заявление о том, что реестр акционеров ЗАО «ФК „Дорстройинвест“ фальсифицирован голословны. Авторы письма почему-то тактично умалчивают о том, что ими уже подавались заявления на Исламова в МВД и другие структуры, и везде им отказали.

Еще одна странность их позиции — по первому эпизоду они говорят: „ПАК“ — это наш семейный бизнес, все остальные там номинальные руководители, но когда встает вопрос по эпизоду эти номиналы вдруг становятся реальными директорами, а фирма не нашей. По версии следствия, построенные на бюджетные субсидии дома для молодых специалистов сельского хозяйства в результате оказались оформленными на АО „Авангард“ (учредитель — Венера Латыпова, гендиректор с 2013 года — Эллина Шайер, ранее компанией руководил Марат Исламов — ред.). И такая же история с незаконным возмещением НДС организациями, оформленными на Шайер и ее сестру Дроздецкую.

Хотим особо отметить — никакого конфликта интересов не было. Руководство второго отдела с потерпвшим Исламовым знакомо не было и не общалось. О том, что возможен конфликт, стало известно из обращения к следствию самого Лебедева. И дело передали в ОВД-4, чтобы избежать намека на необъективность. Тот факт, что в следственную группу вошли следователи второго отдела, не говорит о формальности передачи — все они теперь отчитываются уже перед руководителем четвертого отдела.

Если эти люди так уверены в своей невиновности, зачем срывать и переносить следственные действия? Наоборот, нужно делать все, чтобы поскорее предстать перед судом в надежде на оправдание.

Что касается арбитражной истории Попова, то это ведь происходит сейчас, и, если люди видят состав преступления — пусть пишут заявление. Нам не вполне понятно, как описанные действия юриста и директора „ПАКа“ могут служить оправданием для обвиняемых».

На запрос «Реального времени» в ПАО «ПАК» попросили лишь скинуть ссылки на открытое письмо, ответов по существу от гендиректора пока не последовало.