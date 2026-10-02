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В Татарстане более двух часов действовала ракетная опасность

08:17, 02.10.2026

С 05:17 введен режим беспилотной опасности

Утром в Татарстане объявляли ракетную опасность. Режим действовал с 04:50 до 06:52 мск.

Кроме того, с 05:17 в республике продолжает действовать режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов. Бугульма возобновила прием рейсов.

Алсу Сабирзанова

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Происшествия Татарстан

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