В Татарстане более двух часов действовала ракетная опасность
С 05:17 введен режим беспилотной опасности
Утром в Татарстане объявляли ракетную опасность. Режим действовал с 04:50 до 06:52 мск.
Кроме того, с 05:17 в республике продолжает действовать режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов. Бугульма возобновила прием рейсов.
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