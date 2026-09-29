В Амурской области разбился военный самолет Ту-95 — погибли шесть человек

Еще один член экипажа получил травмы

В Амурской области потерпел катастрофу самолет ТУ-95. Это произошло во время учебно-тренировочного полета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Самолет упал в безлюдной местности. Воздушное судно было без боекомплекта. Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы. Его эвакуировали в медучреждение.

Напомним, в июле в Одинцовском городском округе произошел инцидент с истребителем Су-57, который потерпел крушение. Пилот успел катапультироваться.



Галия Гарифуллина