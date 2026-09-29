Жительницу Зеленодольска приговорили по делу о гибели ее мужа

28 сентября 2026 года Зеленодольский городской суд Татарстана вынес приговор Насиме Николаенко по делу о гибели ее мужа Константина

28 сентября 2026 года Зеленодольский городской суд Татарстана вынес приговор Насиме Николаенко по делу о гибели ее мужа Константина. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 108 УК РФ — причинение смерти при превышении пределов необходимой обороны — и назначили один год ограничения свободы. Приговор на момент публикации не вступил в законную силу, обе стороны заявили о намерении его обжаловать.

Константин Николаенко погиб вечером 3 августа 2025 года в доме в Осиново. Полиция получила сообщение о мужчине с ножевым ранением груди около 21:50. Прибывшие медики обнаружили его без признаков жизни. Рядом с телом находился нож со следами крови. Брат погибшего первым оказался рядом и отметил, что Насима не пыталась оказать пострадавшему помощь.

Первоначально уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. 5 августа 2025 года Следственный отдел по Зеленодольску возбудил дело в отношении неустановленных лиц. 30 октября того же года Насиме Николаенко предъявили обвинение уже по ч. 1 ст. 108 УК РФ. В суде Николаенко от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Сторона погибшего не согласилась с квалификацией по ст. 108 УК РФ. Сестра Константина Олеся Евстратова заявляла о вопросах к расследованию, экспертизам и отдельным следственным действиям. Представитель потерпевшей стороны адвокат Айдар Закиров в прениях настаивал на более тяжкой квалификации по ч. 1 ст. 105 УК РФ и указывал на обстоятельства, которые, по его мнению, требовали дополнительной проверки.

После оглашения приговора Закиров заявил в СМИ, что считает расследование поверхностным. «Многие моменты остались невыясненными, в части тех же вещественных доказательств, которые были изъяты с места происшествия», — сказал адвокат. Он также сообщил о намерении обжаловать решение.

Защита Насимы Николаенко также не согласилась с приговором. Дарья Ильина заявила, что, по ее мнению, женщина действовала в состоянии необходимой обороны, а результаты судебных и ситуационной экспертиз, а также проверка показаний на месте подтверждают ее версию произошедшего. «Да, конечно, мы будем обжаловать решение, потому что я считаю, что моя подзащитная должна быть оправдана», — сказала адвокат.

Помимо наказания, суд определил судьбу вещественных доказательств по делу. После вступления приговора в законную силу мобильный телефон Насимы Николаенко должны вернуть ей, а часть изъятых в рамках расследования предметов — уничтожить. Это также указано в резолютивной части приговора.