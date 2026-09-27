ВС РФ поразили центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве

Российские военные продолжили нанесение ударов по объектам логистики, транспортной инфраструктуры и морским судам, использующихся в интересах ВСУ.

Фото: Татьяна Демина

В ночь на 27 сентября Вооруженные силы России нанесли удары по объектам логистики, транспортной инфраструктуры и морским судам на территории Украины. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.

В Киеве оказался поражен центр обработки данных компании «Водафон», а в Киевской области — логистический центр «Залмер Групп» в Красиловке, где хранилась западная военная помощь. Некоторые СМИ сообщают, что после этого в столице Украины начались проблемы с мобильной связью.

В Николаеве уничтожены два склада беспилотников, в Одесской области — склад FPV-перехватчиков. В порту Килия поражены штаб базы ВМС «Восток», пограничный пункт и четыре хранилища с военным имуществом. На переходе в Одессу атакован сухогруз с грузами двойного назначения для ВСУ.

Напомним, ВС РФ уже наносили удары по дата-центру в Киеву, а также предприятиям, где осуществлялось производство систем управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.