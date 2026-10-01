Скончался председатель правления «Алтынбанка» Ринат Абдуллин
Абдуллин возглавлял «Алтынбанк» с 2003 года.
На 70-м году жизни умер председатель совета директоров «Алтынбанка», известный татарстанский бизнесмен Ринат Абдуллин. Он скончался 29 сентября, сообщила пресс-служба банка.
Абдуллин возглавлял «Алтынбанк» с 2003 года.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рината Медхатовича, — говорится в сообщении банка.
Помимо банковской деятельности, Абдуллин занимался общественной работой — входил в бюро исполкома Всемирного конгресса татар. Имел звания заслуженного экономиста и заслуженного работника культуры Татарстана.
Ринат Абдуллин является младшим братом экс-главы Госжилфонда Татарстана Талгата Абдуллина.
Ранее в сентябре сообщалось, что Департамент лесного хозяйства по ПФО потребовал от семьи Абдуллиных вернуть часть земель лесному и водному фондам.
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