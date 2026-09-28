Суд РТ разрешил взыскать с замглавы исполкома Казани Куляжева 5,3 млн в пользу экс-супруги

Доводы жалоб представителей Игоря и ныне осужденной Инессы Куляжевых в апелляции отклонили

Фото: Олег Тихонов

Сегодня вступило в силу решение Лаишевского райсуда Татарстана о разделе имущества бывших супругов Куляжевых. Верховный суд РТ признал законным взыскание с замглавы исполкома Казани активов на 5,3 млн рублей — половина остатка денежных средств на его счете и половина задекларированной стоимости акций, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».

Ни истец, ни ответчик в заседании апелляционной инстанции участия не принимали. Инесса Куляжева в настоящее время находится в СИЗО по приговору Московского райсуда Казани, который в феврале 2026-го признал ее виновной в вымогательстве несуществующих 5 млрд рублей у бывшего супруга и назначил реальный срок 4 года колонии общего режима. В данный момент результат процесса по уголовному делу оспаривается.

Адвокат Юрий Ложкин и Инесса Куляжева на процессе в Московском райсуде Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересы Куляжевой сегодня представлял ее адвокат Юрий Ложкин. Он просил отменить решение Лаишевского райсуда и взыскать с ВИП-чиновника в пользу бывшей около 42 млн рублей, указывая, что именно эта сумма составляла половину от тех денежных средств, которые, начиная с 2021 года и до момента развода в мае 2023-го, поступали на счета Игоря Куляжева, но супруга их не видела.

— Никакая часть истице не передавалась. Ответчик присвоил и перевел их третьим лицам с целью сокрытия от бывшей супруги совместно нажитого имущества, — отмечал в прениях адвокат Куляжевой и указывал, что именно его клиентка всю жизнь занималась бизнесом и ее официальные доходы значительно превышали таковые же заработки супруга — муниципального служащего. — Его зарплата в августе 2022-го со всеми премиями составила 122 тысячи рублей.

Между тем в ходе гражданского дела были получены выписки из банков, согласно которым, на счета этого чиновника за год поступали значительные суммы, так, на один счет в Госбанке за 2021 год было зачислено 17 млн рублей, а на другой за тот же период — 9 млн. Общий размер таких доходов, согласно поступившим в райсуд выпискам, составил более 83 млн рублей. Однако на момент официального развода, большая часть активов была выведена.

Отметим, ранее Куляжева обратилась к главе Татарстана и руководителям силовых ведомств РФ и РТ с просьбой проверить происхождение доходов и имущества бывшего и его близкой знакомой, включая квартиры, авто и целый паркинг. Антикоррупционных исков по этому обращению пока не было.

В гражданском деле райсуд взыскал в пользу Куляжевой деньгами 3 млн 989 тысяч рублей — половину суммы, оставшейся на счетах в двух банках, а кроме того — 1, 3 млн рублей, в эту сумму оценили половину стоимости акций Куляжева, размещенных в одном из депозитариев. Таким образом общий размер удовлетворенных требований составил всего 5,3 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отказ районного суда в остальной части в решении обосновали тем, что сторона истицы не доказала, что выведенные ранее десятки миллионов не были потрачены замглавы исполкома на нужды семьи. И сегодня Верховный суд Татарстана с этим согласился.

Заметим, размер взыскания касательно акций Куляжева не оспаривала. Как и ее бывший супруг. При этом представитель последнего Алексей Голубцов просил отменить решение и произвести перерасчет в части, касающейся взысканной суммы.

Стороны не исключают, что громкий бракоразводный спор продолжится в кассации.