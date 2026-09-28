Оправданы полностью: в Казани вынесли приговор по делу о «картеле» на торгах Минобра

Суд признал недоказанным состав преступления в аферах, злоупотреблении и легализации имущества

Фото: Динар Фатыхов

Оправдательный приговор вынес суд по делу о незаконном ограничении конкуренции на торгах по закупке оборудования для школ Татарстана на 130 миллионов рублей и афере на 13,3 миллиона с поставками несовместимых комплектов виртуальной реальности, а также легализации части похищенного и злоупотреблении должностными полномочиями. За бывшим начальником обеспечения госзаказов Минобрнауки Татарстана Анной Саматовой и тремя предпринимателями признали право на реабилитацию, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Суд установил, что за время разбирательства были декриминализированы эпизоды в части нарушения конкурентных торгов — доход на таких торгах на сумму до 80 млн рублей больше не образует крупный размер по части 2 статьи 178 УК РФ. В этой части преследования всех четверых было прекращено за отсутствием состава преступления.

Обвинения в адрес Адели Апаковой, которую сторона обвинения считала собственницей большинства участвовавших в торгах фирм, суд признал недоказанными. Как и все претензии в адрес бывшей госслужащей Анны Саматовой.

При оглашении приговора оправданные не скрывали слез. Прокуратура запрашивала для них сроки от 3 до 6 лет лишения свободы.

В ходе прений и в последнем слове обвиняемые вину отрицали. В том числе обращали внимание суда на возможную фальсификацию в деле, приводя в пример одинаковые показания почти сотни директоров и завучей, а также оформление гражданского иска на простом листе бумаге с подписью замглавы Минобразования РТ, что с написанным он ознакомлен.

Недоказанные обвинения в адрес четверых:

Эпизод 1. «Четыре аукциона для своих на 60 млн рублей»: по версии силовиков, предприниматель Апакова вступила в сговор с Кирамовой и госчиновницей Саматовой, и все трое «разработали тактику поведения, имитирующую конкурентную борьбу на торгах», вследствие чего с мая 2019-го по 31 декабря 2020 года «Реанова» Кирамовой и подконтрольные Апаковой участники — ИП Апакова, «РостАп» — признавались победителями четырех аукционов на поставку оборудования для кабинетов психолога, технологии, дефектологии и дополнительных занятий.

Следователи и прокуроры считают доказанным — Саматова заблаговременно информировала соучастниц сговора о предстоящих торгах, что позволяло им начать подбор контрагентов на закупку нужного школам оборудования еще до размещения информации о торгах. Также силовики уверены, благодаря начальнику отдела госзаказа «свои» претенденты получали информацию о ходе торгов и координировали действия по подаче ценовых предложений, чтобы забрать контракт по максимальной цене. Для этого порой было достаточно сделать «шаг» на 70 тысяч рублей на несколько минут раньше конкурирующей фирмы и дать команду, чтобы иные участники сговора новые предложения с понижением не подавали. В результате экономия бюджета на таких торгах составляла полпроцента либо процент. А вышеуказанные поставщики получили из бюджета 60 млн рублей.

Эпизоды 2—3. «Неправильные» комплекты виртуальной реальности за 13,3 млн: поставка в 97 сельских школ Татарстана «парного оборудования» — шлемов виртуальной реальности и ноутбуков — обернулась скандалом ввиду их несовместимости между собой. «Все равно, что пытаться зарядить «айфон» зарядником от «андроида», — пояснял позже бывший главный технарь министерства-заказчика, отмечая, что его отдел Саматова намеренно и в нарушение внутренних приказов оставила за бортом при составлении заявки, проведении аукциона и приемке товара по данному контракту, при этом его интерес к несовместимым между собой шлемам HPReverbVR 1000 и ноутбукам AcerNitro вызвал неудовольствие курировавшего на тот момент закупки замминистра.

В уголовном деле этот контракт предъявляют и как мошенничество Апаковой и Саматовой, и как злоупотребление полномочиями со стороны последней. По версии силовиков, подготовка к афере началась задолго до торгов — в деле фигурируют поддельные коммерческие предложения на поставку именно 97 комплектов от имени сторонних компаний. На следствии их директора заявили — таких писем не писали. Их автором в МВД и прокуратуре считают Аделю Апакову, ей же приписыают составление техзадания «под себя» — с указанием позиций, которые должны были отсечь иных поставщиков (от угола обзора веб-камеры и описания всех разъемов до веса товара), — которое в последующем было размещено на портале госзакупок заказчиком — Минобром.

11 июня 2019-го на аукцион поступила заявка ИП Апаковой, 13-го комиссия Минобра признала торги не состоявшимися и решила заключить контракт с единственным поставщиком. 26-го июня его подписали замминистра Станислав Андреев и ныне подсудимая Аделя Апакова. Последняя обязалась поставить товар до конца сентября того же года. Однако получила от контрагентов вместе с заказанными ноутбуками шлемы марки HP, характеристики которых отличались от указанных в техзадании. По версии силовиков, Саматова пролоббировала заключение допсоглашения с корректировкой контракта, подписав его у замминистра, но при этом при подписании актов приемки демонстрация работоспособности «комплектов» не проводилась. Лишь после жалоб из школ и проверки Счетной палаты РТ заказчик надавил на поставщика и в четыре месяца добился замены шлемов HP и Oculus. Причем «несовместимые» позже загнали по другому госконтракту, указывал один из свидетелей.

Ущербом в МВД, прокуратуре и Минобре считают все 13,3 млн, выплаченные по данному контракту. Защита с этим не согласна, уверяя, что никакого умысла на обман не было, а все произошло ввиду отсутствия на рынке нужного товара и сжатых сроков.

Эпизод 4. Отмывание 4,9 миллиона по контракту о «комплектах» виртуальной реальности: по версии обвинения, из похищенных 13,3 млн Апакова успела легализовать лишь часть, переведя их в виде беспроцентных займов двум подконтрольным фирмам «Политех» и «ЭдуКей» и получив часть этих средств назад на счет ИП. В числе доказательств — показания собственников помещений, которые арендовали от имени «ЭдуКей» Апакова и Кирамова, при этом свидетели отмечали — видели обеих в офисе почти ежедневно, тогда как людей, что числились директорами «ЭдуКея» и «Политеха», даже не знают. На допросах эти директора назвались номиналами, причем одной из них была тетя Апаковой. Также силовики нашли бухгалтера, что по указанию Апаковой обслуживала интересы этих и еще ряда аффилированных с заказчицей компаний.