Российских пассажиров и пилотов на «захваченном» самолете FlyDubai не было
Информацию распространили в генконсульстве РФ в Дубае
По предварительной информации, россиян среди пассажиров и пилотов «захваченного» самолета FlyDubai не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Дубае.
Напомним, сегодня 12-й канал израильского телевидения распространил информацию, что летевший в Тель-Авив самолет подал сигнал «захвата» судна.
В последствии стало известно, что причиной инцидента стала драка между пилотами. Самолет подал сперва код 7 700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации, а затем код 7 500, сообщающий о захвате борта. После этого связь с лайнером была потеряна.
В итоге самолет изменил направление полета и приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе Саудовской Аравии.
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