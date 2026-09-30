Российских пассажиров и пилотов на «захваченном» самолете FlyDubai не было

Информацию распространили в генконсульстве РФ в Дубае

Фото: Мария Зверева

По предварительной информации, россиян среди пассажиров и пилотов «захваченного» самолета FlyDubai не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Дубае.

Напомним, сегодня 12-й канал израильского телевидения распространил информацию, что летевший в Тель-Авив самолет подал сигнал «захвата» судна.

В последствии стало известно, что причиной инцидента стала драка между пилотами. Самолет подал сперва код 7 700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации, а затем код 7 500, сообщающий о захвате борта. После этого связь с лайнером была потеряна.

В итоге самолет изменил направление полета и приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

Зульфат Шафигуллин