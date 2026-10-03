Суд арестовал главу ГКЗ Шпурова по делу о коррупции

Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на два месяца

Фото: Динар Фатыхов

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на два месяца. Также арестован человек, обвиняемый в даче взятки.

Накануне, 2 октября, Шпурову предъявили обвинение в получении взятки около 3 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). Расследованием занимается Главное следственное управление СКР. По данным ТАСС, взятка могла быть связана с выдачей лицензии.

Ранее сообщалось, что челнинского застройщика обвинили в даче взятки 7,5 млн рублей для замминистра. По делу привлекается бывший замглавы Минстроя Смоленской области, ранее работавший в исполкоме Нурлата.

Алсу Сабирзанова