УПАКовали: Следком не спешит допрашивать Владимира Швецова-старшего

Ущерб по делу Швецовых вырос до 90 млн рублей, следователи ищут эпизоды хищения бюджетных средств

Фото: Ирина Плотникова

Под домашним арестом в одном доме с фигурантами дела оставил сегодня казанский суд сына бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Владимировича Швецова. Вместе с прописанной по одному с ним адресу сестрой Эллиной Шайер Швецов обвиняется в причастности к хищению 60 млн рублей ОАО «ПАК» и лично подозревается в уводе активов ЗАО «ПАК-инвест» на 30 млн рублей в группе с неустановленными лицами. Вопросы у следствия есть и к отцу обвиняемого — бывшему вице-премьеру Татарстана и бывшему советнику мэра Москвы. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Автобусы возвращаются, а деньги?



Заседания суда Швецову-младшему сегодня пришлось ждать больше двух часов. Перед его материалом судья Советского райсуда Сергей Аптулин долго рассматривал материалы Следкома по нурлатскому врачу, подозреваемому во взятке, и отказался продлевать ему домашний арест. Эта новость воодушевила защитника Швецова Рината Вильданова, но его надежды не оправдались. Его клиента — 27-летнего гендиректора ООО «Союздорстрой 10», награжденного медалью РФ за строительство федеральной трассы «Амур», суд оставил под домашним арестом до 9 марта 2018-го.

Главные новости по делу прозвучали в выступлении следователя Ильнара Гайнуллина. Он рассказал суду, что и Швецову, и его сестре уже предъявлены обвинения по делу с аферой на 60 млн рублей вокруг залогового имущества ОАО «ПАК», а вот юрист семейных компаний Иркен Ихсанова сохранила статус подозреваемой. Кроме того, 19 декабря в отношении Швецова-младшего и неких неустановленных лиц возбуждено новое дело о мошенничестве с безвозмездным переводом прав и обязательств по лизинговым договорам с ЗАО «ПАК-инвест» (на момент перевода гендиректором был Швецов-младший) на ООО «ПАК-инвест» (учредителем и директором был тот же Швецов).

Договоры еще в 2013-м заключались с ООО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и тогда ЗАО «ПАК-инвест» получило в лизинг 32 автобуса НЕФАЗ. К концу 2015 года ЗАО выплатило за них 67 млн рублей, но на полное погашение средств не было — на предприятии началась процедура банкротства. По данным следствия, руководство ЗАО вернуло больше половины автобусов в «ЛК «КАМАЗ» и в теории могло потребовать возврата хотя бы части платежей по ним — на сумму 30 млн рублей. Тем более, что кредиторам ЗАО средства были нужны.

«Эти деньги, а также оставшаяся часть автобусов могли войти в конкурсную массу и пойти на удовлетворение требований кредиторов, среди них налоговая служба», сообщил следователь Гайнуллин суду, отметив, что задолжал бюджету ЗАО-банкрот 18 млн рублей. По мнению представителя Следкома, Швецов «имел умысел на хищение средств» и оставил кредиторов ни с чем, передав права и обязательства по договорам лизинга своей же фирме безвозмездно! Показания против фигуранта по этому эпизоду дал конкурсный управляющий ЗАО «ПАК-Инвест» Динар Акбаров.

Заседания суда Швецову-младшему сегодня пришлось ждать больше двух часов



Под домашний арест — со свидетелем и обвиняемой

Следующая новость от Гайнуллина звучит как версия: «У следствия есть основания полагать, что Швецов причастен к совершению иных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств и совершенных в группе лиц по предварительному сговору».

Судья поинтересовался, согласовывалась ли сделка по переводу прав с ЛК «КАМАЗ». «Нет», ответил следователь, объяснив, что в данном случае пострадали кредиторы. Выяснив, что обвинение по этому эпизоду пока не предъявлено, судья заявил, что брать его в расчет при вынесении решения не будет.

Дальше председательствующий по делу Сергей Аптулин спросил следователя: «А Шайер у вас кем проходит?». Тот ответил: «Она обвиняемая. Она прописана по одному адресу со Швецовым, но фактически проживает на улице Некрасова».

— Но может прийти туда в любой момент. Никаких противоречий не усматривается? — настаивал судья.

— Следствие считает, что нет.

— По поводу места отбывания домашнего ареста, кто еще по адресу живет? — спросил судья обвиняемого.

— Мать и отец, сестра Инесса Дроздецкая, — уточнил Швецов.

— Она допрошена как свидетель?

— Нет, — ответил следователь

— И трое детей, — дополнил список проживающих обвиняемый.

«Отец будет допрошен по делу?», — продолжил уточнять судья. Следователь дал понять, что вопросы к бывшему вице-премьеру Татарстана не отпали. «Скорее всего, ваша честь», — ответил он. «Если он (обвиняемый, — прим. ред.) живет вместе со свидетелем и подозреваемой, как он может находиться под домашним арестом?», — вновь поинтересовался судья у следователя. Тот дал понять — никаких помех ходу следствия в сложившейся ситуации пока не видит: «Если в дальнейшем этот вопрос возникнет, мы обратимся с ходатайством об изменении...». Уточнять о каком изменении идет речь — места домашнего ареста или меры пресечения — Ильнар Гайнуллин не стал.

Судья Аптулин, тем временем, выяснил, что до возбуждения уголовного дела Швецов-младший спокойно жил не по месту прописки в доме на Борисковской, а в казанской квартире своей тети. Помощник прокурора Советского района Рустем Нигметзянов оценку данному факту не давал, а вот ходатайство следствия поддержал.

«У следствия есть основания полагать, что Швецов причастен к совершению иных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств и совершенных в группе лиц по предварительному сговору»



Судью не впечатлили убытки швецовской компании

Также на суде прозвучали новые доказательства Следкома по первому эпизоду преступления. Напомним, что в 2006 году семь зданий площадью 4 га и участок 8,3 га ОАО «ПАК» (контрольный пакет был у Минземимущества, а распорядителем выступал возглавляемый Швецовым-старшим Миндортранс РТ) непонятным образом оказались в залоге по кредиту на 159,6 млн рублей, который получила одна компания семьи Швецовых ООО «Авангард».

В 2015-м другая компания семьи ООО «Союздорстрой 10» выкупила долг перед банком и погасила его, но залог снимать не стала. А когда на имущество «заложника» нашелся покупатель, именно на «ПАК» решили возложить обязательство по возврату средств на погашение кредита. Причем, как считает следствие, чтобы лишить «ПАК» возможности позже взыскать деньги с реального должника — «Авангарда» директору ОАО Марату Исламову поставили условие: согласиться на перевод обязательств по кредиту с «Авангарда» на московское ООО «Технопромгрупп». Следователями уже установлено — баланс у этой фирмы был нулевой, а ее учредитель — московский повар Андрей Смирнов на допросе заявил, что никогда такой организации не создавал, документов не подписывал и со Швецовыми даже не знаком.

Это доказательство защита Швецова пока обходит стороной. Адвокат Ринат Вильданов сегодня озвучил прежние аргументы о том, что это не преступление, а экономический спор, что сделки были добровольными и что доказательств тому, что Швецов может скрыться, оказать давление и прочее нет. Еще Вильданов упрекнул следователей в том, что за полтора месяца с его клиентом проведено лишь два следственных действия, а новое дело возбудили даже без его допроса. В ООО «СДС 10» трудятся 50 человек, а домашний арест гендиректора уже привел к срыву ряда контрактов и значительным убыткам, заявил адвокат. Суммы не назвал. По мнению защитника, продление меры пресечения «несомненно приведет к негативным последствиям».

Адвокат Ринат Вильданов сегодня озвучил прежние аргументы о том, что это не преступление, а экономический спор, что сделки были добровольными и что доказательств тому, что Швецов может скрыться, оказать давление и прочее нет



Сам обвиняемый на сей раз не ограничился несколькими предложениями. Он заявил, что выводы следствия во многом основаны на доводах Марата Исламова (директор ОАО «ПАК»), который ранее являлся гендиректором той самой фирмы «Авангард». «И документы по кредитному договору от имени «Авангарда» подписаны лично им, и документы, которые предоставили имущество в залог, также подписаны лично им», — подчеркнул Владимир Швецов, добавив, что эти якобы мошеннические сделки были одобрены советом директоров всех указанных предприятий. «Соответственно говорить о том, что мы ввели его (Исламова, — прим. ред.) в заблуждение — несостоятельно», считает Швецов. Закончил он свое выступление просьбой отказать Следкому, заявив, что его дорожно-строительное предприятие требует «постоянного, так сказать, ручного управления».

Уже после заседания представитель следствия обронил фразу, что вопросы к получению кредита «Авангардом» вызывает лишь факт передачи в залог госимущества, в отличие от последующих сделок.

К слову, дело по этому эпизоду возбуждалось по двум статьям — мошенничество и превышение должностных полномочий. Обвиняемые в первом уже есть. А вот по второму пока нет и подозреваемых.

