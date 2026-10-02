Новак: за ночь ВСУ атаковали четыре российских НПЗ

Все атаки отразили, ущерб оценивается только на одном предприятии

Фото: Роман Хасаев

В ночь на 2 октября ВСУ атаковали четыре нефтеперерабатывающих завода на территории России. Все атаки отразили, ущерб оценивается только на одном предприятии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

— Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб, — сказал он.

По словам Новака, власти и нефтяные компании усилили активную и пассивную защиту НПЗ, благодаря чему ущерб от атак значительно снизился. Предприятия также стали быстрее восстанавливать поврежденное оборудование.

взято с сайта kremlin.ru

— Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Мантуров призвал власти содействовать защите и восстановлению НПЗ. Также он подчеркнул, что нужно смотреть шире работы отдельных заводов.

Алсу Сабирзанова