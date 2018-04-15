Ночью бывшего вице-премьера Татарстана освободили из ИВС по требованию прокурора

Фото: Реальное время/Амин Галямов

Межведомственный скандал разгорается в Татарстане на фоне дела Швецовых. Сегодня ночью из полицейского изолятора временного содержания в Казани был освобожден задержанный накануне на 48 часов Владимир Швецов, бывший вице-премьер Татарстана.

Источник «Реального времени» в правоохранительных органах утверждает, что произошло это около 3 часов ночи по требованию и. о. прокурора Казани Дениса Хабибуллина. Последний якобы представил сотрудникам изолятора постановление с требованием — освободить Швецова, «руководствуясь принципами гуманизма».

Дело в том, что постановление о возбуждении нового дела против вип-пенсионера, вчера же отменил первый зампрокурора РТ Сергей Старостин. На основании этого документа Хабибуллин вчера в 22 часа пришел в изолятор в первый раз и освободил подследственного. На улице у изолятора его ждала дочь в иномарке. Однако на ее глазах отца задержали снова. У следователя и оперативников на руках было постановление о возбуждении еще одного дела о мошенничестве с возмещением НДС, возбужденного тем же субботним днем в 19 часов. Об этом сообщили «Реальному времени» два источника в силовых ведомствах. Оба отметили, что с таким уровнем противодействия не сталкивались ни по одному делу.

Следком начал доследственную проверку в отношении неустановленных сотрудников ИВС, которые допустили освобождение фигуранта в отсутствие оснований. «Второе постановление о возбуждении дела на уровне прокуратуры города отменено быть не могло, поэтому повторное требование об освобождении было незаконным», — добавил один из собеседников.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана отказались подтвердить, либо опровергнуть эту информацию, сославшись на отсутствие данных.

В то же время адвокат дочери Швецова Вадим Лебедев сказал «Реальному времени», что Владимир Швецов действительно на свободе. По версии защитника, Следком не представил в ИВС нужные материалы, и дежурный прокурор указал на нарушение закона.

«Его привезли в ИВС, продержали там, но новое дело так и не возбудили, по требованию прокурора обязаны были выпустить, но тут оперативники стали инициировать уже новое уголовное дело, поэтому его были вынуждены увезти из ИВС, опасаясь беспредела», — говорит защитник.

Напомним, накануне в казанском суде прокуратура не поддержала ходатайство следствия, и суд отказал в аресте обвиняемого экс-чиновника, однако на выходе из суда его задержали по новому делу. Всего в отношении Швецова и членов его семьи возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве, включая отмененное прокуратурой, с общим ущербом около 100 млн рублей.