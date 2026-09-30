Экс-главу исполкома Актанышского района приговорили к пяти годам колонии

Ильясова обвиняли в мошенничестве, получении взятки и превышении полномочий

Азнакаевский райсуд вынес приговор бывшему руководителю исполкома Актанышского района Рустему Ильясову. Ему назначили пять лет колонии строгого режима и штраф 2,9 млн рублей. Гособвинение запрашивало 12 лет, передают Chelny-biz.ru.

По уточненным данным пресс-службы суда, Ильясова признали виновным по всем эпизодам обвинения. Итоговый штраф составил 3 млн 986,8 тыс. рублей. Саму взятку в сумме 995,6 тыс. рублей конфискуют в доход государства. В счет погашения штрафа и конфискации суд сохранил арест на квартиру экс-чиновника. Также ему запретили занимать руководящие должности в течение трех лет после отбытия наказания.

Ильясова обвиняли в мошенничестве, получении взятки и превышении полномочий. Последнюю статью исключили, а статью о взятке переквалифицировали с ч. 6 на ч. 5.



Параллельно в Муслюмовском райсуде рассматривается иск прокурора о взыскании имущества. Сумма требований выросла еще на 1,3 млн рублей, а общая оценка активов достигает 44 млн. Речь идет об арендных платежах супруги Ильясова и объектах недвижимости площадью более 1 тыс. кв. м. Рассмотрение приостановлено из-за необходимости проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что экс-начальника отдела Кабмина Татарстана Салихова посадили на 3,5 года. Суд Казани признал доказанной его вину в посредничестве взяточничеству и наказал сроком в колонии строгого режима.

Алсу Сабирзанова