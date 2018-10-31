В Казани продлили арест потерпевшему по делу Швецовых

Фото: Реальное время

Под стражей до 20 января оставил сегодня Вахитовский суд Казани гендиректора челнинского ПАО «ПАК» Марата Исламова. Об этом «Реальному времени» сообщили его адвокаты.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство следователя МВД Татарстана о продлении ареста второму фигуранту дела — юристу Павлу Попову.

Напомним, Исламов и Попов были арестованы в сентябре, их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии МВД Татарстана, в период с апреля 2017 года по июль 2018 года они пытались похитить средства 25 млн 785 тыс. рублей «ПАКа» под видом 15% за услуги.

С претензиями в свой адрес Исламов и Попов не согласны.

Ранее Исламов засветился в качестве ключевого свидетеля и даже представителя потерпевшего в уголовном деле Швецовых, которым занимается Следком по РТ. В частности, именно у Исламова, по версии следователей, Швецовы незаконно требовали 60 млн рублей за освобождение из-под залога имущества «ПАК» — с этого эпизода и началась раскрутка дела, которая в кульминации обернулась задержаниями Владимира Швецова-старшего, которого освобождали трижды — один раз суд и дважды прокуратура.