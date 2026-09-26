Силы ПВО за ночь уничтожили 645 украинских беспилотников над Россией

Атака продолжалась с 20:00 мск 25 сентября до 8:00 мск 26 сентября.

Российские дежурные силы ПВО в ночь на 26 сентября перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в официальной утренней сводке Министерства обороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 мск 25 сентября до 8:00 мск 26 сентября.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Беспилотники сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Это один из крупнейших массированных налетов по количеству одновременно перехваченных целей.

Напомним, ранее в ночь на 25 сентября в Татарстане более 8,5 часов действовал режим беспилотной опасности.