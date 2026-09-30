Самолет Flydubai, следовавший в Тель-Авив, подал сигнал о захвате судна

На борту находятся около 180 пассажиров, рейс перенаправили в Саудовскую Аравию

Фото: Динар Фатыхов

Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации, а затем код 7500, сообщающий о захвате борта, после чего связь с лайнером была потеряна.

На борту находятся около 180 пассажиров. Посадка в Израиле самолету была запрещена, он совершил разворот в небе над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным телеканала, на перехват лайнера отправлены военные истребители. Другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее ОАЭ закрыли небо для иранских авиакомпаний, причиной стало решение Вашингтона, ограничившего иранским суднам доступ в аэропорты по всему миру.

Зульфат Шафигуллин