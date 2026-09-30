Самолет Flydubai, следовавший в Тель-Авив, подал сигнал о захвате судна
На борту находятся около 180 пассажиров, рейс перенаправили в Саудовскую Аравию
Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации, а затем код 7500, сообщающий о захвате борта, после чего связь с лайнером была потеряна.
На борту находятся около 180 пассажиров. Посадка в Израиле самолету была запрещена, он совершил разворот в небе над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию.
По данным телеканала, на перехват лайнера отправлены военные истребители. Другие подробности не приводятся.
Напомним, ранее ОАЭ закрыли небо для иранских авиакомпаний, причиной стало решение Вашингтона, ограничившего иранским суднам доступ в аэропорты по всему миру.
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