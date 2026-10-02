При атаке БПЛА на Волгоград загорелся жилой дом
Один человек госпитализирован
Многоквартирный дом загорелся в Волгограде при атаке БПЛА на промышленную инфраструктуру региона. Один человек госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его словам, возгорание зафиксировано в доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе. Пожар локализовали, на месте работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.
Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся исторический особняк Миллера. Во время пожара у здания обрушилась крыша.
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