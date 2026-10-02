Новости происшествий

19:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

При атаке БПЛА на Волгоград загорелся жилой дом

08:54, 02.10.2026

Один человек госпитализирован

При атаке БПЛА на Волгоград загорелся жилой дом
Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Многоквартирный дом загорелся в Волгограде при атаке БПЛА на промышленную инфраструктуру региона. Один человек госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, возгорание зафиксировано в доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе. Пожар локализовали, на месте работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся исторический особняк Миллера. Во время пожара у здания обрушилась крыша.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также