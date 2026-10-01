В Татарстане задержали группу теневых банкиров с доходом в 79 млн рублей

Как установили полицейские, злоумышленники помогали юрлицам выводить деньги под видом оплаты услуг, удерживая комиссию в 17%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, нелегально заработавшей 79 млн рублей на обналичивании средств с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Как установили полицейские, злоумышленники помогали юрлицам выводить деньги под видом оплаты услуг, удерживая комиссию в 17%.

По данным полиции, теневые банкиры использовали реквизиты более 10 подконтрольных фирм. Схема работала следующим образом: деньги от клиентов поступали на счета компаний, после чего выводились через аффилированные структуры и возвращались заказчикам за вычетом комиссии.

В состав группы входили четыре человека, включая предполагаемого организатора — ранее судимую за мошенничество жительницу Казани 1966 года рождения. Ее подельниками стали три человека в возрасте от 27 до 37 лет, которые занимались поиском клиентов и проведением транзакций, сообщили в ведомстве.

Участники стали фигурантами уголовного дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатор заключена под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, ранее стало известно, что в России сократились объемы подозрительных операций по выводу денег за рубеж.

Зульфат Шафигуллин