Больничная койка спасла Швецова-старшего от ареста?

Как выяснило «Реальное время», подозреваемого в афере бывшего вице-премьера РТ освободили по состоянию здоровья под обязательство о явке

Сегодня в 13 часов истекли двое суток с момента задержания бывшего вице-премьера и министра транспорта РТ Владимира Швецова. В суд ходатайство о его аресте так и не поступило. По данным источников «Реального времени», 62-летний подозреваемый остается пациентом клиники КФУ, куда его госпитализировали 29 января с допроса. Правда, сегодня охрану с палаты Швецова сняли, взяв с VIP-подозреваемого обязательство о явке на следственные действия.

Один и без охраны

На больничной койке Владимир Швецов — вторые сутки. Интересы VIP-пациента в клинике КФУ блюдут свято — о тяжести его состояния и перспективах на выписку не сообщают. По данным «Реального времени», врачи сочли невозможным участие Швецова в следственных действиях в ближайшее время. В том числе и участие в судебном заседании по ходатайству об аресте.

Напомним, в течение 48 часов после задержания подозреваемого следователи должны либо отпустить задержанного, либо ходатайствовать перед судом об избрании ему реального или домашнего ареста. Однако в Советский райсуд Казани (по месту расположения второго отдела Следкома по РТ) ходатайств по Швецову к 13 часам не поступило. А срок задержания истек.

«Он освобожден под обязательство о явке по состоянию здоровья», — пояснил эту коллизию информированный источник «Реального времени» среди силовиков. По его данным, освобожденный остался долечиваться в больнице, но охрану с его палаты сняли.

Владимир Швецов был задержан в здании Следкома по РТ на улице Исанбета 29 января. Он, как и его сын с дочерью, попал под подозрение по уголовному делу об афере с уводом имущества ОАО «ПАК» на 60 млн рублей. Фото Ирины Плотниковой



Напомним, 62-летний Владимир Швецов был задержан в здании Следкома по РТ на улице Исанбета 29 января. По данным источников «Реального времени», он, как и его сын с дочерью, попал под подозрение по уголовному делу об афере с уводом имущества ОАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» («ПАК») на 60 млн рублей. Во время допроса Швецову-старшему стало плохо, в результате чего пришлось вызывать скорую помощь. Медики решили госпитализировать VIP-пациента в клинику КФУ (ранее РКБ-2). Там, как утверждают наши источники, он находился под присмотром и врачей, и охраны.

В один день со Швецовым была задержана и главный бухгалтер ЗАО «Авангард» Наталья Устинина. В ходе обыска следователи нашли у нее кое-что интересное — гербовые печати Росреестра и Пенсионного фонда. Что они делали дома у фигурантки дела и как использовались — это вопросы, на которые следствию еще предстоит ответить. Ходатайства на арест Устининой в суд также не поступали. Так что с высокой долей вероятности — она уже на свободе.

Как следователи за семьей Швецовых охотились

В Следственном комитете делами семьи Швецовых заинтересовались не на шутку еще в прошлом году — свидетельством тому может быть специально созданная следственная группа во главе со старшим следователем второго отдела Следкома по РТ Дмитрием Филиным.

Напомним, что первое «дело Швецовых» — по превышению должностных полномочий и мошенничеству в особо крупном размере Следком по РТ возбудил 9 ноября 2017 года. Подробнее о самой истории, которая имеет свое начало в 2006 году, «Реальное время» уже писало. Следователи полагают, что в 2006 году возглавляемый Швецовым Миндортранс РТ отдал имущество компании «ПАК» в залог по кредиту на 159 млн рублей семейной фирмы «Авангард», а спустя годы Владимир Швецов-младший в сговоре с группой лиц вынудил директора «ПАКа» Марата Исламова платить за снятие обременения с имущества. Несмотря на то, что кредит был погашен другой швецовской фирмой. На следствии Исламов рассказал, что изначально с него просили 85 млн рублей. Позже сумма была снижена до 60 млн, но с одним условием: «ПАК» не сможет требовать возврата этих денег в регрессном порядке с реального должника, так как обязательства «Авангарда» переходят к некоему ООО «Технопромгрупп» — фиктивной фирме без денег и реального директора, как выяснил Следком.

Швецов-младший с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Он считает, что речь идет об экономических спорах организаций, а никак не об аферах. Фото Ирины Плотниковой

27-летнего Владимира Швецова-младшего задержали 14 ноября. Сейчас он под домашним арестом. В конце декабря арестанту были предъявлены обвинения в причастности к хищению 60 млн рублей ОАО «ПАК». Кроме того, он подозревается в уводе активов ЗАО «ПАК-инвест» на 30 млн рублей в группе с неустановленными лицами. Это уголовное дело было возбуждено 19 декабря 2017 года. В 2013 году ООО «Лизинговая компания «КАМАЗ» заключила с ЗАО «ПАК-инвест» договоры лизинга на 32 автобуса НЕФАЗ, за которые 67 млн рублей были выплачены к декабрю 2015 года. Но в июле 2015-го ЗАО «ПАК-инвест» вступило в стадию банкротства. В это время Швецов-младший в качестве руководителя ЗАО заключил сделку с одноименным ООО «ПАК-инвест», где он числился как единственный учредитель и директор.

Следствие полагает, что Швецов-младший безвозмездно передал от ЗАО к ООО все права и обязанности по лизинговым договорам с «ЛК «КАМАЗ», из-за чего ЗАО не смогло требовать за возвращенные автобусы переплату в 30 млн рублей. Кроме того, после признания ЗАО «ПАК-инвест» банкротом у организации практически не оказалось конкурсной массы, но зато числились кредиторы, в числе которых была и налоговая служба с требованием в более 18 млн рублей.

Сам Швецов-младший с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Он считает, что речь идет об экономических спорах организаций, а никак не об аферах.

Еще в ходе первого заседания по избранию Швецову-младшему меры пресечения выяснилось, что показания против него дала его сестра и директор ЗАО «Авангард» Эллина Шайер, которая находится под подпиской о невыезде и также обвиняется в причастности к хищению 60 млн рублей. Помимо вышеперечисленных лиц, в качестве подозреваемой по уголовному делу проходит юрист Иркен Ихсанова, которая, по данным следствия, выступала представителем всех фигурирующих в этой истории компаний семьи Швецовых.



Показания против Швецова-младшего дала его сестра Эллина Шайер, которая находится под подпиской о невыезде и также обвиняется в причастности к хищению 60 млн рублей. Фото vk.com



«Сколько денег схомячил»

Владимир Швецов родом из Новгорода, учился в Казани, а карьеру начал в Набережных Челнах, после окончания института устроившись в трест «Камдорстрой». Там он проработал с 1977-го по 1995 год, за это время прошел путь от мастера до генерального директора. С 1995 года начинается новый этап карьеры Швецова — его назначили на пост вице-премьера Татарстана. Кресло в правительстве он занимал в течение 12 лет (с 2001 года должность вице-премьера совмещалась с должностью министра транспорта республики).

Вскоре после ухода из татарстанского кабмина Швецов поехал на госстройки на Дальний Восток: в 2007—2011 годах он руководил Дирекцией по дорожному строительству. Под его руководством это госучреждение строило амурский участок трассы федерального значения Чита — Хабаровск. Это та самая трасса, на которой Владимир Путин тестировал канареечную «Ладу Калину».

С той поры Швецова сопровождали скандалы. У правоохранительных органов, к примеру, были претензии к расходам на строительство дальневосточной автодороги. СМИ писали о хищениях, ущерб от которых оценивался в 10 млрд рублей. По этому делу проводились проверки в отношении должностных лиц ДДС «Дальний Восток», проверки якобы коснулись и самого Швецова, однако дальше дело не пошло.

В 2011 году Швецов переехал в Москву, под крыло другого выходца из Татарстана — Марата Хуснуллина, который незадолго до этого возглавил столичный Департамент строительства. В течение нескольких лет Швецов был его замом. Его уход из правительства Москвы некоторые СМИ связывали с коррупционными скандалами в период работы на Дальнем Востоке. В частности, сообщалось об уголовном деле, фигурантом которого якобы стал Швецов (впрочем, достоверность этой информации не подтверждена).

В 2011 году Швецов переехал в Москву, под крыло другого выходца из Татарстана — Марата Хуснуллина, который незадолго до этого возглавил столичный Департамент строительства. Фото stroi.mos.ru



Покинув столичный Депстрой, Швецов устроился в саратовское ПАО «Волгомост», которое в свое время занималось строительством моста «Миллениум» в Казани. В этой компании Швецов курировал проекты в Крыму. Нарекания были и к этой работе, причем уже на высшем уровне. В марте 2016 года на совещании у Владимира Путина было доложено о срыве сроков сдачи трассы Керчь — Симферополь по вине недобросовестного проектировщика. «Этот недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» — спросил Путин вице-премьера Дмитрия Козака. Тот назвал цифру — 280 млн рублей.

Сейчас Швецов является директором или совладельцем ряда фирм: «Геоид» (Томская область), «Дорсервис» (Москва), ЗПП и «РИИ Ямала» (Новый Уренгой), «Мир ЯНАО» (Салехард), «Сельстрой Поволжье» (Ульяновск) и т.д. Некоторые из них не действуют либо находятся в стадии ликвидации.

Несмотря на то, что причиной задержания Швецова СМИ называют махинации в челнинском ПАО «ПАК», местные телеграм-каналы выдвигают другую версию. «Источники сообщают, что причиной задержания экс-министра транспорта Татарстана Владимира Швецова стал финансовый конфликт при строительстве трассы М7, лишивший заслуженного строителя республики и депутата Госсовета РТ Равиля Зиганшина значительной суммы», — пишут несколько криптоканалов.

«Наша компания не имеет к этому [задержанию Швецова] никакого отношения», — сказали «Реальному времени» в пресс-службе ПСО «Казань».