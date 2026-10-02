В Петербурге загорелся исторический особняк Миллера

Во время пожара у здания обрушилась крыша

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в историческом особняке, входящем в ансамбль «Особняк и доходный дом К.Л. Миллера». Во время пожара у здания обрушилась крыша. Людей, находившихся поблизости, отводили дальше из-за опасности новых обрушений. Полиция оцепила Исаакиевскую площадь. Об этом в «Макс» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Из-за распространения огня эвакуировали соседнее здание, где находится гостиница: вывели всех сотрудников и постояльцев. Для них организовали временный пункт размещения в одном из образовательных учреждений с горячим питанием и возможностью остаться на ночь.

Также развернули районный штаб для помощи жильцам. По словам главы района Дмитрия Вакушина, спасатели продолжали проливку конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.

Здание является памятником регионального значения. В последние годы особняк пустовал, компания «ТАС» планировала отреставрировать его под элитное жилье. Стоимость работ оценивалась более чем в 700 млн рублей, завершить их предполагалось в 2027 году. В компании уточнили, что до пожара шла подготовка к реставрации, а не сами работы.

Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре Стерлитамака погибли четыре человека. Еще четыре были госпитализированы.

Алсу Сабирзанова