В Петербурге загорелся исторический особняк Миллера
Во время пожара у здания обрушилась крыша
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в историческом особняке, входящем в ансамбль «Особняк и доходный дом К.Л. Миллера». Во время пожара у здания обрушилась крыша. Людей, находившихся поблизости, отводили дальше из-за опасности новых обрушений. Полиция оцепила Исаакиевскую площадь. Об этом в «Макс» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Из-за распространения огня эвакуировали соседнее здание, где находится гостиница: вывели всех сотрудников и постояльцев. Для них организовали временный пункт размещения в одном из образовательных учреждений с горячим питанием и возможностью остаться на ночь.
Также развернули районный штаб для помощи жильцам. По словам главы района Дмитрия Вакушина, спасатели продолжали проливку конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.
Здание является памятником регионального значения. В последние годы особняк пустовал, компания «ТАС» планировала отреставрировать его под элитное жилье. Стоимость работ оценивалась более чем в 700 млн рублей, завершить их предполагалось в 2027 году. В компании уточнили, что до пожара шла подготовка к реставрации, а не сами работы.
Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре Стерлитамака погибли четыре человека. Еще четыре были госпитализированы.
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