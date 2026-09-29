В Оренбурге у спортобъекта произошел взрыв
Погибших и пострадавших нет
В Оренбурге произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах эвакуировали 53 человека. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Оренбургской области, передает ТАСС.
Инцидент произошел ночью. Погибших и пострадавших нет. В котельной сорваны металлические панели и повреждено оборудование, также пострадало остекление на первом этаже Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса. Эвакуированных переместили в соседнее здание и обеспечили всем необходимым.
На месте работают оперативные службы, причины устанавливаются. По поручению губернатора создан оперативный штаб. Решается вопрос о продолжении учебного и тренировочного процесса.
Ранее сообщалось, что Оренбург атаковали БПЛА, обломки дронов упали на территорию склада Ozon.
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