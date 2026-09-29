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В Оренбурге у спортобъекта произошел взрыв

08:36, 29.09.2026

Погибших и пострадавших нет

В Оренбурге у спортобъекта произошел взрыв
Фото: Динар Фатыхов

В Оренбурге произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах эвакуировали 53 человека. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Оренбургской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел ночью. Погибших и пострадавших нет. В котельной сорваны металлические панели и повреждено оборудование, также пострадало остекление на первом этаже Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса. Эвакуированных переместили в соседнее здание и обеспечили всем необходимым.

На месте работают оперативные службы, причины устанавливаются. По поручению губернатора создан оперативный штаб. Решается вопрос о продолжении учебного и тренировочного процесса.

Ранее сообщалось, что Оренбург атаковали БПЛА, обломки дронов упали на территорию склада Ozon.

Алсу Сабирзанова

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