В Оренбурге у спортобъекта произошел взрыв

Погибших и пострадавших нет

Фото: Динар Фатыхов

В Оренбурге произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах эвакуировали 53 человека. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Оренбургской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел ночью. Погибших и пострадавших нет. В котельной сорваны металлические панели и повреждено оборудование, также пострадало остекление на первом этаже Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса. Эвакуированных переместили в соседнее здание и обеспечили всем необходимым.

На месте работают оперативные службы, причины устанавливаются. По поручению губернатора создан оперативный штаб. Решается вопрос о продолжении учебного и тренировочного процесса.

Ранее сообщалось, что Оренбург атаковали БПЛА, обломки дронов упали на территорию склада Ozon.

Алсу Сабирзанова