Экс-начальника отдела Кабмина Татарстана Салихова посадили на 3,5 года

Суд Казани признал доказанной его вину в посредничестве взяточничеству и наказал сроком в колонии строгого режима

Фото: Реальное время

Реальный срок за коррупцию получил сегодня бывший начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина Татарстана Фаиль Салихов. Вахитовский райсуд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима, признав доказанным обвинение в посредничестве взяточничеству с конвертом на 2,5 млн рублей под должностных лиц Арбитражного суда. Об этом сообщает из зала суда журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания суд запретил Салихову в течение трех лет после освобождения занимать должности во власти, связанные с исполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций.

От комментариев после приговора Салихов отказался.

Сегодня в последнем слове он просил не лишать его свободы. Ранее на допросах в Вахитовском суде он заявил, что подписал первоначальные показания против самого себя, с четким признанием посредничества взятке, находясь в «особом эмоциональном состоянии» на фоне увольнения и задержания.

В прениях гособвинитель Михаил Житлов предлагал наказать экс-чиновника жестко — отправить на 7 лет в колонию строгого режима, оштрафовать на 25 млн рублей и лишить права занимать руководящие должности в органах власти в течение 5 лет после отбытия основного срока.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, по этой истории уже осужден первый в цепочке посредников -бизнесмену Марат Мингазов — Вахитовский райсуд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей. Что касается признавшего дачу взятки Ришата Сатдарова, то его дело Советский райсуд Казани прекратил за деятельным раскаянием. Прокуратура пыталась добиться отмены такого решения, но Верховный суд РТ 7 августа отклонил ее доводы, и Сатдаров остался не судимым.

Всего по этому делу привлекли четверых — взяткодателя и трех предполагаемых посредников. Ведь получателя взятки, как установлено следствием, не было. По версии СК и прокуратуры, давний знакомый Фаиля Салихова челнинец Валерий Салтыков в сентябре 2023-го предложил коммерсанту Марату Мингазову «порешать вопрос с положительным решением по его иску в арбитраже» путем передачи должностным лицам 3 млн рублей. На тот момент Арбитражный суд Татарстана рассматривал иск компании «Строй-Альянс» на 8,3 млн рублей по оплате работ за ребрендинг заправок в Воронежской области. В случае победы Мингазов обещал из полученных средств вернуть часть долга знакомому главе КФХ, который неоднократно вкладывал в его стройбизнес суммы в 5-10 млн рублей и требовал деньги назад с обещанной прибылью.

Дело Валерия Салтыкова еще рассматривается судом. Реальное время / realnoevremya.ru

Когда Мингазов предложил фермеру дать еще 3 млн рублей — для коррупционного решения вопроса, тот согласился перечислить только 2,7 млн. После обналичивания сумма сократилась до 2,5 млн рублей, и именно с этой суммой в конверте Мингазов в сентябре 2023-го приехал в Казань вместе с Салтыковым и их общим знакомым Галеевым (ныне — свидетелем обвинения). В ходе следствия Мингазов и Галеев рассказывали, что Салтыков с конвертом ушел в Кабмин, а тот подтверждал — передача состоялась.

«На встрече Фаиль Салихов изначально деньги брать не хотел, но я настоял, — цитировали показания Валерия Салтыкова на заседании по мере пресечения в суде. — А потом позвонил и сказал — не смог помочь. Я подъехал в сентябре и забрал 2,5 млн рублей. Он не смог, потому что знакомый судья умер... Дальше я подумал, что мог бы оставить данные средства себе, ничего не говоря Марату [Мингазову], рассчитывая, что вопрос решится сам собой — обманул его, и приобрел на эти деньги машину Hyundai Elantra и зарегистрировал ее на жену... А когда суд отказал в иске, и Мингазов позвонил — почему так получилось, — я ему ответил: в ситуации виноваты нанятые им юристы — не доработали».

Собственно проигрыш в суде и невозврат инвестиций убедили главу КФХ, выступившего взяткодателем, заявить о ситуации в экономическую полицию, откуда материалы проверки попали в отдел СК по Советскому району Казани.

Сам начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина РТ еще до задержания успел написать явку с повинной. Признался — поддался на уговоры давнего знакомого и обещал поискать знакомого в арбитраже. Через два дня позвонил в приемную суда, узнал, что знакомый судья давно умер, и тут же передал Салтыкову, чтобы забрал деньги. При избрании меры пресечения выяснилось — на момент получения повинной от чиновника силовики уже знали о его роли.

В ходе судебного процесса от признания в посредничестве взятки экс-чиновник правительства отказался. Стал уверять, что всего лишь согласился уточнить детали гражданского дела, а деньги передавать никому и не собирался. Указывал, что оставил их у себя лишь «на хранение», поскольку Салтыков оень настаивал.

Защитники Салихова не раз предлагали переквалифицировать его обвинения с посредничества взяточничеству в особо крупном размере на обещание такового. Однако следователи на это не пошли.

В данный момент другой судья Вахитовского райсуда Казани рассматривает то же дело в отношении Салтыкова.