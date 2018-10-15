В Татарстане открыли завод по разведению стерляди «Биосфера-фиш»

В Лаишевском районе Татарстана открыли рыбоводческий комплекс «Биосфера-фиш» (группа «Агава»), где планируют разводить мальков стерляди.

Всего в создание производства на 5 млн мальков в год намерены инвестировать 625 млн рублей. Так, строительство первой очереди комплекса на 1 млн мальков стерляди обошлось в 160 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что в будущем здесь будут выращивать 1 млн мальков форели для посадочного материала и 50 тонн товарной рыбы семейства осетровых.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов ранее принял участие в открытии «Биосферы-Фиш».