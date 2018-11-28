Минниханов в Москве обсудил с Мутко вопросы долевого строительства

Президент Рустам Минниханов в рамках своей поездки в Москву провел встречу с заместителем председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко.

Во время беседы стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также предварительные итоги работы строительной отрасли в 2018 году и планы на будущий год. Во встрече также принял участие министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.

Кроме того, Минниханов и Мутко затронули вопросы реализации ряда проектов в строительной сфере и тему долевого строительства, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Виталий Мутко пообещал разработать меры для решения проблем пострадавших от долевого строительства россиян. По его словам, сейчас в нашей стране эта проблема касается около тысячи домов, или порядка 40 тысяч семей.