Суд оставил без движения иск ФНС о банкротстве ПСО «Казань» на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана оставил без движения иск ФНС о признании банкротом ПСО «Казань».

Кроме того, суд попросил истца устранить замечания до 25 декабря, иначе иск будет возвращен, говорится в материалах, размещенных на сайте арбитража.

Напомним, 20 ноября Управление Федеральной налоговой службы по РТ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом ПСО «Казань». Сумма исковых требований составила почти 2 млрд рублей.

Позднее в ПСО «Казань» признали наличие задолженности перед налоговой инспекцией, которая образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов. Пресс-секретарь компании Светлана Брайловская рассказала «Реальному времени», что ПСО «Казань» договорилось о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения на предприятии.