Фаттахов о сорванном концерте IC3PEAK: «Меня больше беспокоит, почему ребята интересуются таким контентом»

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов ответил на вопрос «Реального времени» о том, почему «Ночная мэрия» промолчала после ситуации со срывом концерта московской группы IC3PEAK.

«Вопрос к «Ночной мэрии». Меня в данной ситуации больше беспокоят причинно-следственные связи, почему ребята интересуются такого рода контентом, почему так реагируют. Я бы больше акцентировал внимание на том, что мы должны создавать условия, чтобы появлялась альтернатива», — сказал Фаттахов.

«Я как родитель не хотел бы, чтобы моя дочь или сын увлекались таким творчеством. Вряд ли могу запретить, это моя позиция тоже. Запретить — это бессмысленно», — подчеркнул министр.

Ранее в Казани полицейские сорвали концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты три раза меняли место для выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала.

Теперь концерт группы IC3PEAK пытаются отменить власти Перми. Они мотивируют свое решение «суицидальной направленностью текстов».