Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых в Татарстане и еще четырех регионах

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях о проведении налогового эксперимента для самозанятых. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Так, с 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.



Пакет законов о налогах для самозанятых был одобрен Совфедом 23 ноября.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал власти не оказывать давление на самозанятых.

