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Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых в Татарстане и еще четырех регионах

20:14, 27.11.2018
Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых в Татарстане и еще четырех регионах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях о проведении налогового эксперимента для самозанятых. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Так, с 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.

Пакет законов о налогах для самозанятых был одобрен Совфедом 23 ноября.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал власти не оказывать давление на самозанятых.

ОбществоВласть Татарстан
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