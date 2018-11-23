В Казани полицейские пытались сорвать концерт группы IC3PEAK

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В Казани полицейские пытались сорвать концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты сменили три площадки.

«Наш сегодняшний концерт в Казани пытаются отменить. Мы уже сменили несколько клубов. В каждый звонят с угрозами органы власти: исполком и ФСБ. Наше выступление — не преступление. Мы будем делать концерт», — написали музыканты в соцсетях.



Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на менеджера IC3PEAK Олега Митрофанова, на саундчек группы в Jam bar пришли полицейские. Они никак не объяснили свой визит, но угрожали владельцам площадки «вплоть до закрытия». Концерт перенесли на «Фабрику Алафузова», владельцам которой также начали угрожать. В результате группа договорилась о проведении концерта в клубе «Нора».

Информацию о попытках сорвать концерт подтвердил также адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов, который находится с музыкантами. По его словам, спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. Они пообщались с администрацией клуба, после чего группа закончила выступление и уехала. Мифтахутдинов уточнил, что музыканты после концерта спокойно добрались до «места своего отдыха» и опроверг информацию об их задержании.

Напомним, 21 ноября силовики сорвали концерт рэпера Хаски в Краснодаре. После того как он вместе со зрителями вышел из здания клуба и запрыгнул на машину, его задержали полицейские. 22 ноября Первомайский районный суд Краснодара арестовал Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.