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Хабиров в Туймазах встретился с пикетчиками и дольщиками

20:17, 17.11.2018
Хабиров в Туймазах встретился с пикетчиками и дольщиками
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время поездки в Туймазинский район встретился с пикетчиками, выступающими против нарушений при расселении ветхого и аварийного жилья. Кроме того, он пообщался с дольщиками из Октябрьского.

Жители Туймазов ждали нового руководителя республики с плакатами в руках, чтобы пожаловаться на то как местные власти реализуют программу расселения ветхого жилья.

Хабиров пообещал разобраться в ситуации и решить все в рамках закона, передает ProUfu.ru.

Дольщиков жилых комплексов «Спартак» и «Весна» врио главы РБ заверил, что власти не оставят их.

«Мы занимаемся проблемами дольщиков. Поверьте, мы вас одних с этой бедой не оставим», — цитирует Хабирова издание.

ОбществоВласть Башкортостан
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