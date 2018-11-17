Хабиров в Туймазах встретился с пикетчиками и дольщиками
Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время поездки в Туймазинский район встретился с пикетчиками, выступающими против нарушений при расселении ветхого и аварийного жилья. Кроме того, он пообщался с дольщиками из Октябрьского.
Жители Туймазов ждали нового руководителя республики с плакатами в руках, чтобы пожаловаться на то как местные власти реализуют программу расселения ветхого жилья.
Хабиров пообещал разобраться в ситуации и решить все в рамках закона, передает ProUfu.ru.
Дольщиков жилых комплексов «Спартак» и «Весна» врио главы РБ заверил, что власти не оставят их.
«Мы занимаемся проблемами дольщиков. Поверьте, мы вас одних с этой бедой не оставим», — цитирует Хабирова издание.ОбществоВласть Башкортостан
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