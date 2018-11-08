Рашид Аитов на последнем слове не признал вину

Глава «Свея» Рашид Аитов выступил с последним словом, заявив, что не признает вину. Заседание суда длилось около 10 минут.

«Я не признаю вину. 12 лет на стройке, 50 лет трудового стажа», — заявил он.

Аитов сообщил, что он достроит дом, если ему дадут такую возможность, отметив, что «дольщики никому не нужны».

Ранее второй адвокат Аитова Александр Павлов попросил суд оправдать его подзащитного. Прокуратура же попросила для Аитова 13 лет исправительной колонии общего режима.

Напомним, глава «Свея» обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ).