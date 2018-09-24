За «Русь» и обманутых дольщиков: Рашида Аитова могут отправить за решетку на 13 лет

Глава «Свея» может получить самый большой, по сравнению с другими застройщиками, срок

Фото: Василя Ширшова

13 лет колонии попросила прокуратура для Рашида Аитова сегодня в Московском районном суде. Главе «Свея» предъявляют ряд обвинений, среди которых мошенничество, шантаж, коммерческий подкуп. Тем временем «Реальное время» решило вспомнить, какой срок получили ранее осужденные коллеги Рашида Аитова. Оказалось, что если суд удовлетворит требования гособвинителя в полной мере, Аитову придется просидеть за решеткой дольше всех остальных горе-застройщиков.

Обманывал и дольщиков, и «Русь»

Заседание в Московском районном суде продлилось недолго и состояло в основном из выступления помощника прокурора Московского района Наиля Уразбаева. Он напомнил, в чем же обвиняется глава строительной компании «Свей» Рашид Аитов — в выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ).

Безусловно, самыми скандальными можно назвать эпизоды с продажей квартир на «лишних» этажах». Как известно, в разрешениях на строительство домов №3 и №6 в ЖК «Золотая середина», полученных «Свеем» в казанском исполкоме, значилось, что строения должны быть 9-этажными, но дольщикам предлагалось покупать квартиры в 18-этажных домах. Если дом №3 на сегодняшний день не успел подняться выше девяти законных этажей, то дом №6 уже имеет 18-этажный каркас.

Как считает гособвинитель, плиты и фундамент изначально предназначались для 9-этажного дома, однако затем Рашид Аитов решил привлечь больше дольщиков и сделать дом выше. При этом глава «Свея» понимал риск для безопасности и не мог не знать, что на «лишних» этажах будут проживать семьи с детьми. Добавим, что сам Аитов на предыдущем заседании пытался доказать, что дом изначально планировался 18- этажным. В обвинении же значилось, что дом №6 строился с большим количеством нарушений строительных норм и проектной документации.

Однако, как известно, Рашид Аитов обманывал не только дольщиков, но и подрядчиков. В очередной раз на заседании была озвучена история, когда глава «Свея» заключил с гендиректором ЧОП «Русь» Николаем Солдатовым соглашение об охране дома №25 по улице Ульянова-Ленина. Однако когда пришло время платить, Аитов не спешил доставать кошелек, вместо этого он вынудил Солдатова работать без денег в обмен на квартиру по улице Четаева и пригрозил тем, что не подпишет акт выполненных работ и не заплатит вовсе. В результате «Русь» проработала на «свеевских» объектах до декабря 2015 года, объем их неоплаченных услуг следствие оценило в 4,5 млн рублей.

Прокуратура Московского района: вину не признал, в показаниях путался

Какое же наказание попросил гособвинитель для Рашида Аитова? Прежде всего Наиль Уразбаев обратил внимание на тяжесть и общественную опасность деяния. К смягчающим вину обстоятельствам отнесли отсутствие судимости, положительную характеристику подсудимого и тот факт, что Аитов является отцом двух несовершеннолетних детей. Однако свою вину глава «Свея» не признал и в содеянном не раскаялся, давал противоречивые показания или вовсе отказывался их давать, посчитала прокуратура. К тому же ущерб по делу остался невозмещенным.

В результате помощник прокурора по совокупности преступлений попросил для Рашида Аитова 13 лет исправительной колонии общего режима.

Напомним, что глава «Свея» находится под арестом с 13 ноября 2015 года.

Аитову — больше всех?

Если суд полностью удовлетворит требования гособвинителя, Рашид Аитов получит самый большой, по сравнению со своими экс-коллегами, срок. На сегодняшний день приговоры вынесены в отношении как минимум трех руководителей компаний, которые были связаны с фирмой «Свей».

Так, еще в октябре 2015 года Ново-Савиновский суд признал виновным в мошенничестве бывшего директора ООО «Альянс-Строй» Александра Иванова и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Иванов продал 15 не принадлежавших ему квартир и несколько парковочных мест в «свеевских» домах на Шмидта, Ульянова-Ленина, Заслонова и двух домах в квартале 71а на Четаева.

Другой экс-коллега Аитова, руководитель ООО «Строй Центр Сити и К» Илья Буланкин, был приговорен к 7 годам 8 месяцам колонии. В суде было озвучено, что Буланкин получил от дольщиков более 56,5 млн рублей, пообещав в обмен квартиры в двух долгостроях «Свея». Отметим, что ранее он уже был осужден на 3,5 года колонии за продажу несуществующих квартир мансардного типа в доме на Шмидта, который также построил «Свей».

К 9 годам исправительной колонии был приговорен соучредитель компании «Фирма ФаворитСтрой» Роберт Оринин. Напомним, что его обвиняли в том числе в обмане шести граждан, которым были обещаны квартиры на несуществующем 7-м этаже в доме №19 по улице Некрасова. Тогда часть обманутых возлагала вину не на Оринина, а на Рашида Аитова. По их версии, фирма Аитова задолжала Оринину 126 млн рублей. При этом по соглашению со «Свеем» Роберт Оринин должен был получить в счет оплаты своих услуг квартиры, но Аитов акты выполненных работ не подписывал.