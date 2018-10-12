Саратовский министр заявила, что пенсионеры могут прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».



Высказывание Соколовой прозвучало после заседания комитета по социальной политике областной Думы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, сообщает «Общественное мнение».

Местный депутат Николай Бондаренко посоветовал Соколовой ради эксперимента прожить на эту сумму. Соколова отметила, что статус министра ей этого не позволяет, но она сможет составить «сбалансированное, но диетическое» меню, «исходя из магазинов со скидками», которые она обычно посещает.

Напомним, прожиточный минимум пенсионеров в Татарстане будет ниже прогноза — 8,2 тыс. рублей.

